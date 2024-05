Blackview HERO 10, lo smartphone pieghevole più economico al mondo

Pubblicità

Blackview, un marchio tecnologico pionieristico specializzato in dispositivi smart, è pronto a lanciare il suo primo smartphone a conchiglia, il Blackview HERO 10, al momento il telefono pieghevole più economico al mondo. Con una fotocamera da 108MP e Android Dynamic Island, il Dynamic Live View supera le aspettative nella sua fascia di prezzo, offrendo anche un doppio schermo.

Schermo Pieghevole Durevole e Visione Confortevole

Il Blackview HERO 10 è dotato di un display principale AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2560×1080. Certificato TÜV SÜD Low Blue Light e con dimming PWM a 1920Hz, assicura una visione confortevole anche in ambienti poco illuminati. Progettato per la sua forma a conchiglia, include la funzione Split View per permettere agli utenti di gestire più attività contemporaneamente.

Grazie al vetro ultra-sottile (UTG) e alla cerniera a forma di goccia d’acqua, il Blackview HERO 10 raggiunge una profondità di piega inferiore a 0,17 mm, garantendo una piega quasi impercettibile. Inoltre, il display principale resiste fino a 250.000 piegature, assicurando oltre 15 anni di durata.

Lo Schermo Smart Cover funge da scorciatoia per le funzioni essenziali, dalle notifiche alla richiamata, e come “mirino” per selfie più nitidi grazie alla fotocamera da 108MP.

La Prima Fotocamera Flip da 108MP per Catturare la Bellezza

Capace di bloccarsi liberamente da angolazioni che vanno da 30 a 150 gradi, il Blackview HERO 10 apre nuove possibilità creative per le riprese. Con la modalità fotocamera FlexForm su misura, consente agli utenti di catturare ogni momento e mostrare la propria personalità da diverse angolazioni, senza bisogno di cavalletto e persino a mani libere; offre anche un’esperienza di ripresa in stile DV retrò, perfetta per il v-logging.

Il Blackview HERO 10 è dotato di una fotocamera principale Samsung da 108MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera selfie da 32MP, tutte potenziate dagli ultimi algoritmi ArcSoft 9.0.

Design Elegante e Raffinato

Progettato con meticolosa attenzione ai dettagli, è realizzato con una cover posteriore in pelle vegana e telai in lega di alluminio di livello aerospaziale, rendendo ogni piegatura un piacere. Il corpo compatto si adatta perfettamente al palmo della mano, alla tasca e alle borse più eleganti.

Dynamic Live View e Tre Anni di Aggiornamenti Android

Il team software di Blackview ha implementato la Dynamic Island nel DokeOS 4.0 basato su Android 13, chiamata Live View per gli appassionati di Android che cercano un’esperienza simile.

Questa funzione permette di visualizzare le attività in tempo reale, consentendo agli utenti di accedere e controllarle immediatamente. Inoltre, Blackview promette tre anni di aggiornamenti alle prossime principali versioni Android.

Prestazioni Paragonabili al 5G

Blackview HERO 10 garantisce prestazioni senza compromessi grazie al potente chipset MediaTek Helio G99 a 6nm, un chipset 4G di fascia alta con prestazioni paragonabili al 5G.

Abbinato a fino a 36GB di RAM (12GB fisici e 24GB virtuali) e 256GB di memoria interna, raggiunge un punteggio di 442746 su Antutu Benchmark.

Disponibilità e Prezzo

Il Blackview HERO 10 sarà disponibile con uno sconto speciale su AliExpress a partire dal 20 maggio ad un prezzo di circa 400 euro, rendendolo un affare imperdibile per chi cerca un telefono a conchiglia all’avanguardia a un prezzo imbattibile.