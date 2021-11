Blink Mini, la videcamera Amazon in sconto a solo 22,99€

Amazon Blink Mini, una videocamera di sicurezza smart per interni, piccola e compatta, è oggi in forte sconto: solo 22,99 euro.

L’accessorio di cui parliamo è stato presentato solo poco tempo fa e rappresenta la soluzione ideale per la sorveglianza domestica di chi non ha particolari e specifiche esigenze. Funziona come tante altre videocamere di questo tipo con la possibilità di personalizzare la rilevazione del movimento per zone, registrare video con risoluzione HD di 1080p durante il giorno, visione notturna HD a infrarossi per la registrazione di video in condizioni di luminosità ridotta.

Utilizzando l’app Blink Home Monitor è possibile ricevere notifiche sul proprio smartphone quando viene rilevato un movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare, da qualsiasi luogo dove ci troviamo, con persone o animali domestici all’interno della casa. È anche possibile abbinare Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa per vedere i video registrati, attivare la riproduzione in tempo reale oppure attivare o disattivare la videocamera utilizzando semplicemente la propria voce. Quando abbinata all’app Blink Home Monitor, permette di vedere la propria casa o di ascoltare e parlare con persone e animali domestici in tempo reale.

Gli utenti possono anche salvare i propri video utilizzando il piano di archiviazione sul cloud in abbonamento offerto da Blink. A breve, avranno inoltre la possibilità di utilizzare il nuovo Blink Sync Module 2 per l’archiviazione dei video in locale.

Amazon Blink Mini costerebbe 39,99 euro ma grazie ad una serie di sconti attivi in queste ore la comprate a solo 22,99 euro