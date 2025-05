La nuova Blink Outdoor 4 in offerta a 59,99€ su Amazon

Chi appressa i prodotti Blink sarà felice di sapere che la nuova Blink Outdoor 4 è disponibile ora per la prima volta in sconto: 59,99€ invece di 79,99€. Si tratta di una soluzione pensata per la sicurezza domestica, che unisce facilità d’uso e performance elevate, con un occhio al risparmio.

L’offerta che permette di portarsi a casa una videocamera smart aggiornata con funzioni migliorate rispetto alla generazione precedente. Rispetto alla vecchia Blink Outdoor 4, la versione 2025 offre una qualità video potenziata grazie a un nuovo sensore, capace di catturare immagini più nitide e dettagliate, sia di giorno sia di notte, grazie a una visione infrarossi migliorata.

Anche il rilevamento del movimento è stato affinato, con algoritmi più intelligenti in grado di riconoscere la differenza tra persone, animali e oggetti, riducendo i falsi allarmi e rendendo le notifiche più pertinenti per chi vuole monitorare casa, giardino o ingresso.

Sul piano pratico, questa videocamera si rivolge a chi cerca una soluzione affidabile e versatile per il controllo remoto, con un’integrazione perfetta con Alexa e altri dispositivi smart home.

Il nuovo design, più compatto e moderno, mantiene la resistenza agli agenti atmosferici, garantendo un uso all’aperto senza problemi anche in caso di pioggia o neve. L’autonomia della batteria, già punto di forza della gamma Blink, è stata ulteriormente ottimizzata per offrire mesi di funzionamento senza la necessità di ricariche frequenti.

Il rapporto qualità/prezzo diventa ancora più interessante considerando l’offerta attuale: rispetto al listino, il prezzo scontato di 59,99€ invece di 79,99€ su Amazon rappresenta un’occasione per entrare nel mondo della videosorveglianza smart risparmiando, con un prodotto aggiornato e ricco di funzionalità che difficilmente si trovano in questa fascia di prezzo.

Sto caricando altre schede...