Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Stop automatico alla rete mobile per chi torna in Russia, presunta misura anti-droni
Internet

Stop automatico alla rete mobile per chi torna in Russia, presunta misura anti-droni

Di Mauro Notarianni
C’è anche Apple tra le aziende che la Russia potrebbe nazionalizzare

Gli operatori russi di telefonia hanno iniziato a bloccare per 24 ore l’accesso a internet ai cittadini che ritornano in patria dall’estero, quello che, secondo funzionari statali, è un modo per impedire ai drone ucraini di sfruttare SIM card per la navigazione.

Quando una SIM card entra in Russia dall’estero, l’utente deve confermare che quest’ultima è effettivamente usata da una persona, non installata in un drone. A riferirlo in una recente dichiarazione è stato recentemente il Ministro per lo Sviluppo Digitale. Gli utenti possono ripristinare l’accesso più velocemente risolvendo un captcha oppure chiamando il loro operatore per l’identificazione.

Le autorità riferiscono che i blackout temporanei sono pensati per “garantire la sicurezza dei cittadini russi” e impedire che le SIM card siano sfruttate in “droni nemici”. Le nuove disposizioni stanno portando a interruzioni improvvise agli utenti di dispositivi mobili che si trovano nelle regioni frontaliere, con telefoni che, per ovvi motivi, possono collegarsi con operatori di telefonia esteri. I funzionari governativi suggeriscono agli utenti di impostare manualmente l’accesso alla rete e non attivare l’opzione di selezione automatica.

Per Apple l’obbligo dei software Made in Russia equivale al Jailbreak

Blocchi anche per Telegram e WhatsApp

Il sito The Record riferisce che da maggio in varie regioni russe sono state segnalate ripetute interruzioni alla rete mobile per internet, e che la spiegazione delle autorità è indicata nella necessità di contrastare manovre dei droni ucraini. Le stesse autorità hanno anche limitato le chiamate con app di messaggistica quali Telegram e WhatsApp, inquadrando la scelta nell’ambito di “misure antifrode”.

Secondo gruppi che si occupano di diritti digitali, molte interruzioni sono arbitrarie e derivano da motivazioni politiche, evidenziando che molti droni sfruttati in guerra non hanno bisogno di connessioni mobili a internet per operare e che i funzionari locali probabilmente impongono le restrizioni solo per evidenziare la loro lealtà al Cremlino più che per necessità dettate da reali minacce alla sicurezza.

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

PREPARATI AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025!

Non perdere tempo a cercare: le offerte Amazon più vantaggiose per il Black Friday 2025 verranno caricate in questo spazio non appena saranno disponibili.

Resta sintonizzato e preparati a riempire il carrello con gli sconti che stavi aspettando!

Articolo precedente
WhatsApp, pasticcio colossale di Meta: non potrai più usarla su questo sistema operativo

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.