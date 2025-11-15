Stop automatico alla rete mobile per chi torna in Russia, presunta misura anti-droni

Gli operatori russi di telefonia hanno iniziato a bloccare per 24 ore l’accesso a internet ai cittadini che ritornano in patria dall’estero, quello che, secondo funzionari statali, è un modo per impedire ai drone ucraini di sfruttare SIM card per la navigazione.

Quando una SIM card entra in Russia dall’estero, l’utente deve confermare che quest’ultima è effettivamente usata da una persona, non installata in un drone. A riferirlo in una recente dichiarazione è stato recentemente il Ministro per lo Sviluppo Digitale. Gli utenti possono ripristinare l’accesso più velocemente risolvendo un captcha oppure chiamando il loro operatore per l’identificazione.

Le autorità riferiscono che i blackout temporanei sono pensati per “garantire la sicurezza dei cittadini russi” e impedire che le SIM card siano sfruttate in “droni nemici”. Le nuove disposizioni stanno portando a interruzioni improvvise agli utenti di dispositivi mobili che si trovano nelle regioni frontaliere, con telefoni che, per ovvi motivi, possono collegarsi con operatori di telefonia esteri. I funzionari governativi suggeriscono agli utenti di impostare manualmente l’accesso alla rete e non attivare l’opzione di selezione automatica.

Blocchi anche per Telegram e WhatsApp

Il sito The Record riferisce che da maggio in varie regioni russe sono state segnalate ripetute interruzioni alla rete mobile per internet, e che la spiegazione delle autorità è indicata nella necessità di contrastare manovre dei droni ucraini. Le stesse autorità hanno anche limitato le chiamate con app di messaggistica quali Telegram e WhatsApp, inquadrando la scelta nell’ambito di “misure antifrode”.

Secondo gruppi che si occupano di diritti digitali, molte interruzioni sono arbitrarie e derivano da motivazioni politiche, evidenziando che molti droni sfruttati in guerra non hanno bisogno di connessioni mobili a internet per operare e che i funzionari locali probabilmente impongono le restrizioni solo per evidenziare la loro lealtà al Cremlino più che per necessità dettate da reali minacce alla sicurezza.

