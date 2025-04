BLUETTI Apex 300, energia versatile di nuova generazione con accesso esclusivo già disponibile

BLUETTI, leader nel settore dell’energia portatile e dello stoccaggio energetico, ha annunciato il pre-lancio del suo versatile sistema di accumulo di energia Apex 300.

Progettato per un utilizzo autonomo grazie a una configurazione plug-and-play e a un investimento iniziale contenuto, l’Apex 300 esprime tutto il suo potenziale attraverso un ecosistema espandibile, ideale per backup di emergenza, backup domestico completo e vita off-grid.

Dal 16 aprile fino al 7 maggio, gli early adopter possono accedere a vantaggi esclusivi grazie al programma di pre-lancio BLUETTI, prima del debutto ufficiale su Indiegogo, previsto per le ore 17:00 dell’8 maggio.

Semplice, compatto e potente

L’Apex 300 offre una capacità di 2.764,8Wh in un formato compatto, con una densità energetica superiore del 40% rispetto alla sua categoria. Nonostante le dimensioni compatte, il modello europeo offre una potenza di 3.840W a 230V, sufficiente ad alimentare il 99% degli elettrodomestici domestici: dai frigoriferi agli utensili ad alta potenza, fino alle pompe per piscina e alle asciugatrici.

Il vero UPS a 20ms assicura un’alimentazione ininterrotta per sistemi critici come illuminazione, NAS e altro durante i blackout. Il consumo in standby ultra-ridotto di 20W lo rende uno dei sistemi più efficienti della sua categoria, estendendo l’autonomia di un frigorifero fino a 24 ore, prolungando lo standby di un condizionatore di 2,5 volte e aumentando l’utilizzo dei CPAP di 2,5 volte.

Espandibile in modo intelligente per ogni esigenza

Ciò che distingue l’Apex 300 è il suo ecosistema intelligente, facilmente espandibile in potenza, capacità e versatilità tramite accessori dedicati, tra cui:

Batterie di espansione B300, B300S, B300K – Per aumentare la capacità di stoccaggio.

SolarX 4K Charge Controller – Regolatore PV da 500V/4.000W per impianti solari ad alta tensione.

Hub A1 Parallel Box – Per espandere potenza e capacità in un sistema parallelo.

Hub D1 DC Power Hub – Fornisce 700W di uscita DC con porta Anderson 12V/50A.

S1 Smart Plug – Ottimizza i consumi degli elettrodomestici.

Caricatore DC-DC Charger 1 – Fornisce fino a 560W di ricarica tramite l’alternatore del veicolo.



Backup intelligente per le case moderne

Che si tratti di un’emergenza o di un sistema di backup per l’intera casa, l’Apex 300 è la soluzione perfetta per ogni esigenza. È possibile collegare fino a tre unità e sei batterie B300K, triplicando la potenza fino a 11.520W e la capacità fino a 58.000Wh, sufficienti a mantenere attiva una casa per un’intera settimana.

Con una capacità di input solare fino a 19.200W, l’Apex 300 si abbina perfettamente con l’ecosistema intelligente BLUETTI, tra cui l’Hub A1 e fino a tre SolarX 4K, per creare un backup completamente automatico.

Grazie all’integrazione con sistemi solari esistenti, questa batteria domestica permette di gestire i carichi, stabilire priorità energetiche e attivare modalità intelligenti come gli avvisi per eventi climatici estremi tramite l’app BLUETTI.

Con i dispositivi AT1 e S1, è possibile controllare generatori a benzina, elettrodomestici e fonti di energia in modo smart, tutto da remoto.

Energia affidabile per camper e vita off-grid

L’Apex 300 è perfetto anche per uno stile di vita off-grid. Dotato di quattro prese AC standard, alimenta con facilità condizionatori, microonde, macchine del caffè e altri dispositivi essenziali per le attività all’aperto.

Per la ricarica di dispositivi DC, i camperisti possono abbinarlo all’Hub D1 da 700W, un hub di alimentazione DC montabile con sette uscite, tra cui due USB-C da 100W, due USB-A da 15W, due DC5521 e una Anderson 12V/50A, per un’installazione sicura e semplice.

Anche la ricarica off-grid è facilissima. È possibile ricaricare l’unità tramite generatori a benzina, pannelli solari o veicoli tramite il caricatore DC-DC Charger 1, che cattura l’energia inutilizzata del motore per offrire fino a 560W di ricarica rapida in movimento.

Scopri in anteprima l’Apex 300

L’accesso esclusivo al pre-lancio dell’Apex 300 è attivo dal 16 aprile al 7 maggio. I primi sostenitori potranno beneficiare di spedizione prioritaria, regali supplementari e vantaggi esclusivi con un deposito di soli 10 dollari, un riconoscimento alla fiducia e all’entusiasmo che aiutano a portare nuove soluzioni energetiche nel mondo.

BLUETTI invita tutti a unirsi alla community globale dell’Apex 300 e scoprire in prima persona il futuro dell’energia portatile e scalabile. Il lancio ufficiale su Indiegogo inizierà l’8 maggio alle ore 17:00.