Mai più batterie scariche in viaggio: la ricarica è 13 volte più veloce con BLUETTI Charger 2

In occasione del CES 2026, BLUETTI ha presentato Charger 2, un hub energetico intelligente che unifica la ricarica da veicolo e quella solare, progettato per ridefinire la gestione dell’energia in movimento.

Rispondendo alle criticità energetiche affrontate dai viaggiatori globali, dai proprietari di camper e van e dagli appassionati di overlanding, il Charger 2 integra la ricarica ad alta velocità tramite alternatore con l’input solare, offrendo un sistema plug-and-play pronto per l’uso su VR e capacità di ricarica inversa bidirezionale.

Il BLUETTI Charger 2 è progettato per una facile installazione in una varietà di veicoli, tra cui pick-up, camper e caravan, posizionandosi tipicamente nel vano di carico o nelle aree tecniche dei mezzi pesanti.

Superare il limite energetico della scelta obbligata

Per chi viaggia, il rapido ripristino dell’energia è da sempre un collo di bottiglia. Le prese standard da 12V (accendisigari) sono notoriamente inefficienti e spesso richiedono ore per ricaricare grandi stazioni di energia.

Ancora più frustrante è il dilemma dei sistemi tradizionali: dover scegliere tra la ricarica tramite alternatore (mentre si guida) o l’input solare (mentre si è in sosta). Questa limitazione costringe a sprecare l’energia solare gratuita durante la guida, riducendo drasticamente la velocità di ricarica complessiva.

Il Charger 2 risolve questo problema grazie a una rivoluzionaria architettura a doppio ingresso. Sfruttando simultaneamente sia l’alternatore del veicolo che i pannelli solari, il sistema eroga una potenza totale fino a 1.200W.

Ciò garantisce una velocità di ricarica 13 volte superiore rispetto alle tradizionali prese per auto e quasi il doppio rispetto al precedente Charger 1. Capace di ricaricare un’unità da 1 kWh in meno di un’ora, questa efficienza assicura un recupero energetico significativo anche durante i tragitti più brevi.

Evoluzione dell’ecosistema: integrazione perfetta

Come nuova aggiunta alla serie BLUETTI Ecosystem, il Charger 2 eredita l’esperienza del Charger 1. Mantiene la compatibilità certificata al 95% con le power station portatili di terze parti presenti sul mercato e la stessa semplicità d’installazione.

Rispondendo direttamente ai feedback della comunità BLUETTI, il Charger 2 è stato progettato per una transizione senza attriti. Utilizza la stessa infrastruttura di cablaggio del suo predecessore, consentendo agli attuali utenti di Charger 1 di effettuare una sostituzione “drop-in” dell’unità principale senza dover ricablare il veicolo.

Un hub plug-and-play per camper, van life e sosta libera

Oltre alla velocità di ricarica, il Charger 2 funge da cervello centrale del sistema Battery Link, il sistema di gestione energetica del veicolo. Integrando perfettamente la batteria di avviamento, i pannelli solari, i carichi in CC e i pacchi batteria di espansione, crea un sistema a doppia batteria semplificato che elimina la necessità di commutazione manuale tra le fonti:

Durante la guida: l’unità gestisce intelligentemente l’energia dall’alternatore e dai pannelli solari sul tetto per caricare le batterie ausiliarie e alimentare contemporaneamente i carichi di bordo.

In sosta: il sistema passa automaticamente all’energia solare e della batteria, mantenendo i dispositivi essenziali in funzione durante la notte senza scaricare la batteria di avviamento del veicolo.

Per soddisfare le esigenze dei nomadi digitali moderni, il Charger 2 DC Hub opzionale offre una porta Anderson da 12V/50A, oltre a uscite USB-A/USB-C e accendisigari. Con una potenza costante fino a 600W, alimenta senza sforzo apparecchi ad alta richiesta come frigoriferi portatili, riscaldatori diesel, impianti di illuminazione a LED e terminali Starlink.

Manutenzione avanzata della batteria del veicolo

Riconoscendo che una batteria di avviamento in salute è fondamentale per i viaggi in zone remote, il Charger 2 introduce funzioni complete di ricarica inversa con tre modalità specifiche:

Avviamento di emergenza (800W): ricarica rapidamente una batteria di avviamento scarica per consentire l’accensione immediata del motore. Ricarica di mantenimento (100W): mantiene la salute della batteria durante i lunghi periodi di sosta o il rimessaggio stagionale. Manutenzione a impulsi (100W): applica correnti pulsate controllate per mitigare la solfatazione, aiutando il recupero della batteria e prolungandone la vita utile.

Controllo intelligente e sicurezza

Il Charger 2 è progettato per essere compatibile con i moderni alternatori intelligenti (conformi Euro 6) tramite comunicazione del segnale D+. Gli utenti possono monitorare lo stato in tempo reale, controllare le uscite e visualizzare lo storico energetico tramite l’app BLUETTI (Bluetooth e Wi-Fi). Sono inclusi protocolli di sicurezza completi contro sovratensioni, surriscaldamento e inversione di polarità.

Elite 100 V2 Bio-Based: pionieri dei materiali green

Al CES, BLUETTI stabilisce un nuovo standard di sostenibilità con l’Elite 100 V2 Bio-Based, la prima power station portatile con uno chassis realizzato in plastica di origine bio-circolare. Sviluppato con Covestro, questo materiale avanzato in PC/ABS utilizza scarti rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio del 25% (certificazione ISCC PLUS).

La sostenibilità non scende a compromessi con la resistenza, mantenendo durabilità, resistenza alle fiamme e una durata di vita di 10 anni, il tutto in un esclusivo design “Earth Deep Blue”.

Disponibilità e lancio

Il BLUETTI Charger 2 è disponibile sul sito ufficiale BLUETTI a partire da oggi, 7 gennaio, con un prezzo di lancio di 399 euro, cavi inclusi, valido fino al 6 febbraio. È inoltre previsto uno sconto aggiuntivo del 6% utilizzando il codice MACCHARGER al momento dell’acquisto.

Per chi possiede già Charger 1, BLUETTI ha pensato a un’opzione di upgrade dedicata: Charger 2 può essere acquistato senza cavi a un prezzo speciale di 99 euro per le prime 72 ore dal lancio. Successivamente, e sempre fino al 6 febbraio 2026, il prezzo sarà di 149 euro. Questa offerta non è cumulabile con altri codici sconto.