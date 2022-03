BMAX B3 Plus, come un Mac Mini ma con Windows 11

Se concettualmente il Mac mini vi piace ma proprio non digerite il sistema operativo di Apple, in BMAX B3 Plus trovate un’ottima soluzione alternativa che ha Windows 11 come motore e che al momento si compra in sconto a metà prezzo.

Dentro come dicevamo c’è il sistema operativo di Microsoft nella sua ultima versione, ma eventualmente si può formattare e installare Ubuntu o un’altra distro di Linux, perché tutte le sue componenti – si legge nella scheda tecnica – sono compatibili con questa famiglia di sistemi operativi.

Il processore è un quad-core Intel N5095 di undicesima generazione con frequenza fino a 2.9 GHz, affiancato da una GPU Intel Jasper Lake 16 UE, 8 GB di RAM di tipo DDR4 e 256 GB di capacità su SSD M.2. Eventualmente supporta anche dischi HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB, con cui poter quindi espandere la memoria a disposizione.

Dal punto di vista della connettività, supporta il WiFi 5 e presenta una porta Ethernet RJ45, una USB-C, quattro prese USB-A 3.0, due HDMI 2.0 con supporto monitor con risoluzione fino a 4K @60 Hz, un lettore di schede microSD e una presa jack audio da 3,5 millimetri. Tutto questo in poco meno di 300 grammi di peso e in uno spazio di circa 13 x 12 x 4 centimetri.

Oltre ad essere compatto come un Mac mini è predisposto per poter essere avvitato dietro ai monitor, trasformando così quest’ultimo in una sorta di iMac, una buona scelta per chi ha pochissimo spazio sulla scrivania. Allo stesso modo può essere eventualmente fissato a parete e utilizzato con uno o più monitor o TV in una sala conferenze.

Oltre ad un valido computer desktop per telelavoro e didattica a distanza è quindi una buona soluzione per tantissimi altri contesti in cui è necessario l’accesso ad un computer, dotato di una buona potenza e tante porte per collegare periferiche esterne.

BMAX B3 Plus consuma 36 Watt e come dicevamo al momento si può comprare in offerta: anziché 472,50 euro costa meno della metà ovvero 227,16 euro (-52%).

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.