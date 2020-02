BMAX B3 Plus, il mini PC da tavolo e portatile con 8GB di RAM e 256GB di SSD a 303,60 euro

Piccolo, ma potente, da tavolo, ma portatile. E’ il mini PC Windows 10 BMAX B3 Plus, che offre prestazioni ottime in rapporto al prezzo di listino. Ancor di più oggi, che si acquista in offerta lampo a 303,60 euro. Clicca qui per comprarlo.

BMAX B3 Plus monta un processore Intel Pentium Gold 5405U, una CPU dual-core con clock fino a 2,3GHz. Ad affiancare la potente CPU anche altre caratteristiche di fascia alta, come 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256 GB, espandibile fino a 1 TB o 2 TB tramite HDD da 2,5 pollici. La GPU a bordo è la Intel di nona generazione 610.

Il Mini PC gode naturalmente del supporto al WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band 2,4 GHz e 5 GHz, grazie ad una doppia antenna. Al suo interno anche il modulo Bluetooth 5.0, mentre a livello di connettività offre una interfaccia da 3.5mm, HDMI, Mini DP, scheda di memoria microSD, oltre a USB-C, USB2.0 e USB3.0. Non manca neppure la porta ethernet per il collegamento cablato fino a 1000Mbps.

Dal punto di vista estetico BMAX B3 Plus si propone all’utente come un piccolo quadratino, davvero discreto, da poter adattare a qualsiasi ambiente, sia in casa, che in ufficio. Pesa appena 450 grammi, ragion per la quale risulta facilmente trasportabile, anche se certamente si tratta di un PC desktop da collegare ad un monitor o TV esterna per il corretto funzionamento.

Immaginatevi, però, di poterlo muovere da un luogo all’altro, potendo così contare su due postazioni differenti, come casa e ufficio, semplicemente riponendolo in borsa e spostandolo da un luogo all’altro. Anche le misure compatte aiutano allo scopo: 12,50 x 11,20 x 4,70 cm.

Solitamente ha un costo di listino di circa 360 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo a 303,60 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.