BMAX Y13, l’ultrabook tutto-schermo con doppia presa USB-C

Se state cercando un buon computer Windows che sia sufficientemente portatile e che beneficia delle più recenti tecnologie, provate con BMAX Y13 che al momento trovate in offerta lampo a circa 330 euro.

Monta un processore Intel Gemini Lake N4100 quad-core di ottava generazione a 2.4 GHz costruito con processo a 14 nm, accompagnato da una scheda grafica Intel Graphics 600 di nona generazione a 700 Mhz, 8 GB di RAM LPDDR4 e un disco SSD da 256 GB.

Lo schermo è un pannello IPS LCD da 13.3″ con risoluzione Full HD in 16:9 e tecnologia touchscreen e monta cornici sottilissime con una copertura frontale dell’81,7%. Inoltre è ruotabile di trecentosessanta gradi e perciò ottimo per disegnare, scrivere e guardare film.

BMAX Y13 utilizza una tastiera full size retroilluminabile su due livelli ed una batteria che promette fino a 8 ore di uso continuato con una sola carica. Per quanto riguarda la connettività, è dotato di modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz e chip Bluetooth 5.0.

Per il resto la scocca esterna è costruita interamente in alluminio, è super-sottile (solo 14.7mm) e leggerissimo (appena 1.2 Kg) e si accende attraverso un pulsante On/Off laterale. A tal proposito l’azienda segnala che in appena 8 secondi il computer si accende ed è subito operativo.

Infine incorpora due prese USB-C, di cui una si può usare solo per il trasferimento dei dati mentre l’altra funziona per tutto, ricarica inclusa. C’è anche uno slot microSD e una presa jack audio da 3.5 mm.

Chiaramente è un computer portatile dotato di sistema operativo Windows 10 e per quanto riguarda l’ingombro occupa uno spazio di appena 31 x 21 x 1,47 centimetri. Se interessati all’acquisto, trovate BMAX Y13 in offerta lampo su Gearbest per circa 330 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.