Borsa minimal per computer 13” con rinforzo ai bordi a soli 15,99 euro

Una borsa per trasportare e proteggere qualsiasi MacBook o computer a soli 15,99 euro grazie ad un codice sconto. Questo il risultato della collaborazione tra Macitynet e Inateck, azienda produttrice della custodia in morbido neoprene che ospita qualsiasi laptop fino a 13 pollici.

Senz’altro il rapporto qualità prezzo la fa da padrone in quanto anche senza sconto costa davvero poco se consideriamo il morbido tessuto di cui è composta e le ottime cuciture che la contraddistinguono. La tasca frontale può contenere un iPad Pro da 9.7”, un Kindle, accessori per il laptop e molto altro. Grazie al design flessibile a espansione, la tasca può contenere vari oggetti senza schiacciarli o creare rigonfiamenti scomodi o antiestetici.

La peculiarità di questa custodia risiede nella spessa imbottitura che avvolge le cornici, fondamentale per proteggere il computer da urti e piccole cadute. La fodera interna inoltre è in morbida flanella, che protegge il dispositivo senza graffiarlo. L’esterno invece è in poliestere resistente all’acqua: in caso di pioggia o versamenti di liquidi – spiega l’azienda – si può asciugare facilmente passando la mano sulla superficie.

Le dimensioni interne (30,5 x 21,5 x 2 centimetri) rendono la custodia compatibile con dispositivi come MacBook Pro 13” 2016-2018, MacBook Air 13” 2018, Surface Pro 12.3” 3/4/5/6 e altri computer portatili con schermo non superiore ai 13”.

Se interessati all’acquisto, su Amazon costa 20 euro ma con il codice NLN2E4CV la comprate in sconto a soli 15,99 euro.