Borsa per portatili, da 12 a 15″, a partire da 11,78 euro

Se volete comprare una borsa per poter trasportare in sicurezza il vostro computer portatile non fatevi sfuggire l’offerta lampo dove, a partire da 11,78 euro, ne comprate una a misura della vostra macchina.

E’ disponibile in quattro diverse taglie che consentono di inserire all’interno il computer senza lasciare troppo spazio ai bordi, beneficiando così di una copertura e una protezione ancora più precisa.

Va scelta in base alla dimensione del display: c’è quella a misura dei computer con schermo da 12″, quindi come i MacBook senza ventola, oppure per i computer con diagonale da 13.3″ quindi come gli ultimi Air e Pro. Queste due custodie pesano intorno ai 245 grammi ed esternamente misurano circa 36 x 25 x 2 centimetri.

Poi ci sono le versioni da 14.1″ pollici e da 15.6″ che possono proteggere millimetricamente i computer portatili più grandi. La più piccola delle due pesa 260 grammi ed esternamente misura 37 x 27 x 2 centimetri mentre la versione da oltre 15 pollici pesa 300 grammi e misura 40 x 30 x 2 centimetri.

Non c’è, per il momento, una custodia compatibile coi computer da 16 e 17 pollici, che sappiamo comunque essere per ora una minoranza di questo mercato.

Presentano una cerniera lampo con ampia apertura a due vie che permette di inserire ed estrarre il computer con estrema facilità e da un lato sono presenti altre tre tasche, con altrettante cerniere, che consentono di stipare al loro interno altri accessori come un mouse, cavetteria, alimentatori, tablet e smartphone.

La copertura esterna è idrorepellente e antistrappo, all’interno l’imbottitura è rivestita da un morbido tessuto antigraffio e su un lato è presente un’ampia maniglia che permette di trasportare il computer con più facilità.

Se siete interessati a comprarla, come dicevamo, al momento la potete comprare approfittando dell’offerta lampo attiva su tutti e quattro i modelli. I prezzi partono da 11,78 euro, quindi con un 33% di sconto sul prezzo di listino pari a circa 18 euro e potete scegliere tra quattro diverse colorazioni: nero, blu, rosa e grigio.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.