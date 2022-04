Bosch svela un sensore di pressione barometrica per smartphone e tracker

Bosch Sensortec ha presentato BMP581, un sensore di pressione barometrica che abbina il basso consumo di energia con l’estrema precisione per fornire il tracciamento dell’altitudine di dispositivi wearable, hearable o IoT.

A detta del produttore, questa capacità lo rende ideale per applicazioni come il fitness tracking, il rilevamento di cadute, la localizzazione e la navigazione indoor, consentendo nuove applicazioni d’uso che prima erano impossibili.

“Un livello di precisione completamente nuovo” secondo Stefan Finkbeiner, CEO di Bosch Sensortec che parla di un sensore “incredibilmente preciso”, “in grado di misurare una fluttuazione della pressione barometrica equivalente a un millesimo del peso di una zanzara (7,6 μg)”.

Il sensore Bosch BMP581 è in grado di rilevare un cambiamento di altezza di pochi centimetri. Può quindi registrare i movimenti negli allenamenti di fitness fino al livello delle singole trazioni o flessioni. Fornisce anche informazioni di localizzazione molto accurate per la localizzazione interna (indoor), la navigazione o il riconoscimento dei piani di un edificio, fornendo dati importanti in caso di chiamate d’emergenza.

Il sensore è – tra le altre cose – in grado di migliorare significativamente la stabilità di volo e la precisione di atterraggio dei droni e di rilevare i livelli di acqua negli elettrodomestici, per esempio per avvertire di eventuali allagamenti nelle lavatrici.

Offre una una eccellente precisione relativa di +/-0,06 hPa e una precisione assoluta tipica di +/-0,3 hPa (qui i dettagli). L’accuratezza completa è disponibile su un’ampia gamma di misura: da 300 hPa a 1100 hPa. BMP581 ha un offset del coefficiente di temperatura (TCO) tipico di appena +/-0,5 Pa/K e basso rumore RMS di 0,08 Pa @ 1000 hPa (tipico). La deriva a lungo termine su 12 mesi è di soli ±0,1 hPa.

Rispetto al BMP390, la precedente generazione di sensori di pressione barometrica Bosch, il BMP581 assorbe l’85% di corrente in meno, il rumore è inferiore dell’80% e il TCO è ridotto del 33%.

Il consumo di corrente tipico di soli 1,3 μA a 1Hz prolunga sostanzialmente la durata della batteria, mentre la modalità di deep standby assorbe solo 0,5 μA. Il sensore fornisce un’interfaccia seriale digitale I2C, I3C e SPI (3 wire/4 wire). BMP581 è fornito in un compatto pacchetto LGA a 10 pin schermato da una copertura metallica, che misura solo 2,0 mm x 2,0 mm x 0,75mm3.