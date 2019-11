Bose SoundLink Micro, diffusore portatile pronto a tutto, prezzo minimo: 69,99 €

Bose SoundLink Micro scende al prezzo minimo, 69,99 euro per un altoparlante piccolo, di ottima qualità e… pronto a tutto.

Questo accessorio prodotto da un grande marchio come Bose rappresenta l’ideale per chi vuole accompagnare le proprie escursioni anche in condizioni non propriamente ideali, con della musica. Le sue misure, (9,83 cm di larghezza e profondità, 3,48 cm di altezza), il perso (solo 290 grammi), uniti alla certificazione IPX7, permettono di portarlo con sé anche in escursioni, trekking, viaggi in bicicletta oppure in giardino o a bordo piscina ascoltando senza preoccupazioni la propria musica preferita mentre il telefono resta al sicuro.

È realizzato esternamente in silicone che lo protegge da graffi, ammaccature, crepe, urti, cadute, polvere, sporco e sabbia. Viene dotato anche di una clip grazie al quale può essere attaccato facilmente a borse, zaini, bici, frigoriferi portatili e altri strumenti

Micro può essere utilizzato in accoppiata con l’app Bose Connect, grazie alla quale poter sincronizzare più speaker per la modalità Stereo (canale sinistra-destra) o per attivare la modalità Party e trasmettere musica in contemporanea su più diffusori.

Da segnale anche la compatibilità con la maggior parte degli assistenti virtuali, incluso ovviamente Siri.

Su Bose costa 119,99 euro. Amazon lo sconta per la prima volta a 69,99 euro, un prezzo davvero eccellente difficile da trovare in giro che include tutte le garanzie Amazon, inclusa la spedizione gratis e la restituzione “senza questioni” fino al 31 gennaio.

