Braccio di supporto smartphone per Macbook e PC laptop: solo 8 euro

Se vi trovate spesso a lavorare al vostro Macbook utilizzando allo stesso tempo il vostro smartphone, questo braccio di supporto potrebbe essere l’accessorio perfetto, considerato soprattutto il prezzo di soli 8 euro.

Si tratta di un braccio snodabile che si aggancia magneticamente al retro del vostro Macbook (ma è compatibile con qualunque computer laptop con guscio in metallo); il braccio include anche una parte snodabile con un secondo aggancio metallico che andrà a sostenere il vostro smartphone affiancandolo allo schermo del vostro portatile.

Questa disposizione è particolarmente utile: non dovrete tenere in mano continuamente il vostro smartphone e non dovrete abbassare lo sguardo continuamente nel caso in cui abbiate bisogno di consultare i dati presenti sullo schermo del cellulare mentre state lavorando a computer.

Si tratta insomma di una vera e propria postazione “dual screen” (benché uno dei due sia lo schermo più ridotto dello smartphone) ma si da il caso che in alcune situazioni di mobilità possa essere una soluzione perfetta per riuscire a lavorare con un maggior comfort.

Il braccio di supporto per smartphone compatibile con MacBook è in vendita al prezzo di circa 8 euro cliccando questo link diretto.

