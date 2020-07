BRELONG YJ200, lo sterilizzatore da bagno in sconto a 11,69 euro grazie ad un coupon

La pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, rendendoci più attenti alla cura e alla salute personale. Per questo si sono moltiplicate le soluzioni per l’igiene, con numerose periferiche adatte alla sterilizzazione. BRELONG YJ200 è tra le soluzioni preferibili in casa: si tratta di uno sterilizzatore da bagno, che elimina virus e batteri dagli spazzolini da denti. Si acquista da qui a 11,69 euro.

L’accessorio è studiato per l’utilizzo domestico e si presenta come un piccolo contenitore bianco da appendere a parete, preferibilmente in bagno. Permette di alloggiare ben 4 spazzolini da denti, oltre a fornire uno spazio per l’inserimento del dentifricio, così da svolgere anche la funzione di dispenser.

BRELONG YJ200 propone una luce UV che sterilizza ed elimina il 99,9%, di batteri. E’ fatto in ABS e può funzionare con un’alimentazione elettrica o anche con un caricabatterie solare o una batteria esterna USB. All’interno, comunque, propone una batteria da 1200 mAh, che assicura il corretto funzionamento anche in assenza di presa elettrica.

Piuttosto minimale nelle dimensioni, risulta comunque elegante alla vista, e permette di alloggiare gli spazzolini in modo ordinato, sempre a portata di mano, ma soprattutto, sempre sterili e puliti.

Pesa appena 30 grammi e ha misure contenute in 19,00 x 12,50 x 4,70 cm. Solitamente il BRELONG YJ200 ha un costo di oltre 24 euro, ma al momento si acquista a soli 11,69 euro, utilizzando il codice sconto GB-HMGYSXD. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.