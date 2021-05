Broadlink RM4 Pro trasforma smartphone e tablet in telecomando universale

Se volete trasformare smartphone e tablet in un telecomando universale per controllare TV, condizionatori, radio e qualsiasi altro dispositivo elettronico IR o RF, non fatevi sfuggire l’offerta lampo attiva su Gearbest, dove Broadlink RM4 Pro costa meno della metà del prezzo di listino.

Si tratta di un piccolo scatolotto che si collega a qualsiasi dispositivo capace di emettere infrarossi o radiofrequenze, quindi non solo televisori ma anche condizionatori, sistemi audio, ventilatori, luci, tende e chi più ne ha più ne metta. A quel punto, tramite l’applicazione abbinata, da installare su smartphone e tablet, ne offre il controllo a distanza sia attraverso il collegamento WiFi della rete casalinga, sia tramite 3G/4G quindi volendo anche fuori di casa, a distanza di chilometri dall’elettrodomestico che si sta controllando.

Oltre all’elevata compatibilità, uno dei suoi punti di forza risiede nella facilità di configurazione. Supporta infatti più di 50.000 dispositivi, i cui codici possono essere richiamati dal database sul cloud in modo tale da riconoscere e configurare i dispositivi attualmente in commercio in pochi passaggi. Supporta i dispositivi di tanti marchi compresi quelli di Sony, Philips, LG, Sharp, Panasonic, Toshiba, Bosch, HiSense, AEG, Electrolux, Vizio, Honeywell, Samsung, SEB, Mitsubishi, Daikin, ABB e molti altri ancora. In alternativa è possibile configurare il collegamento manualmente seguendo i passaggi proposti dal sistema.

Oltre a questo è possibile anche impostare un timer per far si che esegua azioni particolari, come ad esempio aprire le tende o accendere il condizionatore ad un certo orario, oppure spegnere la tv o il riscaldamento in momenti specifici della giornata. E’ anche compatibile con IFTTT, il che significa che si può inserire all’interno di veri e propri automatismi che prevedono il controllo automatizzato di più funzioni contemporaneamente e al presentarsi di particolari condizioni.

Chi desidera comprarlo deve solo tenere a mente che è compatibile con smartphone e tablet in cui sia presente Android in versione 4 o successiva oppure iOS e iPadOS dalla versione 9 in avanti. Normalmente viene venduto a 75,33 euro ma al momento è in offerta lampo su Gearbest con uno sconto pari al 59%: in pratica costa 30,89 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.