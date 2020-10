Brutte notizie per iPhone 12 mini, forse c’è da aspettare

Una serie di brutte notizie arrivano da un noto leaker sui prossimi terminali Apple in arrivo, sembra infatti che per iPhone 12 mini e non solo ci sarà da aspettare più del previsto. In realtà da mesi non c’è accordo sulle tempistiche di arrivo dei quattro nuovi modelli. Tutti concordano che il rilascio sarà scaglionato nel tempo e che non tutti e quattro i terminali risulteranno subito disponibili per i preordini.

Ora secondo Jon Prosser i primi modelli che si potranno preordinare saranno quelli da 6,1 pollici, quindi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, mentre per iPhone 12 mini e anche iPhone 12 Pro Max sembra ci sarà da aspettare fino a novembre. Queste sono le stesse tempistiche indicate già diverse settimane fa da DigiTimes, pubblicazione di Taiwan che non sempre riesce a prevedere con accuratezza i lanci di Apple, ma che da sempre vanta ottimi agganci con il mondo dei fornitori, costruttori e assemblato che lavorano per Cupertino.

Se le tempistiche anticipate saranno confermate, dopo la presentazione Apple del 13 ottobre, si potrà preordinare iPhone 12 e iPhone 12 Pro dal 16 ottobre con disponibilità nei negozi e prime consegne a partire dal 23 ottobre. Invece per iPhone 12 Pro Max da 6,7” e anche per iPhone 12 mini occorrerà aspettare fino a novembre, sia per i preordini che per la disponibilità, ma per il momento non emerge una data più precisa.

Le brutte notizie non riguardano solo i nuovi terminali Apple. Nelle scorse ore con una serie di post su Twitter, Jon Prosser ha anticipato che le cuffie AirPods Studio non saranno svelate nel keynote Apple del 13 ottobre e nemmeno gli accessori trova tutto AirTag. Sembra invece confermato l’arrivo di HomePod mini.

Tutto quello che è emerso finora sulla nuova gamma iPhone 12, incluse specifiche tecniche e prezzi è riassunto in questo approfondimento di macitynet.