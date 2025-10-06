Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Bticino sconta prese, serie connesse, prolunghe e citofoni

La serie civile Bticino Matix diventa smart con Netatmo

Sconti speciali per la Festa delle offerte Prime su tutta la gamma BTicino in vendita su Amazon: dalle multipresa alle luci, ma anche prolunghe, torce d’emergenza, ciabatte, UPS, interruttori, telecamere e videocitofoni con sconti validi ancora per pochi giorni.

Sconti anche su alcune prodotti delle linee connesse Living Light e Living Now, sull’UPS compatto Keor e sui componenti standard delle linee civili Bticino.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Festa delle Offerte Prime

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

