C01 è l’alternativa economica al MagSafe di iPhone 12: solo 12 € per la ricarica wireless

Con l’arrivo sul mercato dei vari modelli di iPhone 12 e del relativo wireless MagSafe, era solo questione di tempo prima che si presentasse sul mercato un pletora di alternative destinate ad offrire le medesime funzionalità del caricatore senza fili della Mela ad una frazione del prezzo.

Fra le ultime disponibili segnaliamo il caricatore C01, in vendita a soli 12 euro ed in grado di offrire le medesime funzionalità del MagSafe per iPhone ad un prezzo nettamente inferiore.

Dalla forma ovoidale, piccolo e facile da trasportare, è spesso solo 8 millimetri ed è dotato di connessione USB-C, che lo rende compatibile con tutti i cavi dello stesso tipo in circolazione.

Come avviene per il MagSafe di Apple, si collega magneticamente al retro di iPhone 12 provvedendo alla ricarica, facendo presa anche nel caso in cui lo smartphone sia inserito all’interno di una custodia non troppo spessa.

È compatibile con gli standard per la ricarica Qi, può erogare fino a 15 W di potenza ed include sistemi di sicurezza che evitano sovraccarichi di tensione o cortocircuiti, anche per preservare la batteria del dispositivo.

Oltre ad essere compatibile con iPhone 12, può comunque funzionare con qualunque dispositivo includa la stessa tipologia di ricarica wireless.

Il caricatore magnetico C01 si acquista a 12 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.