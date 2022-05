Cacciavite a cricchetto Xiaomi in offerta a 22,99 euro

Se avete bisogno di un cacciavite da tenere sempre pronto le cassetto per le riparazioni casalinghe d’emergenza, c’è una buona offerta su quello di Xiaomi, dotato di 16 punte, poco ingombrante e attualmente venduto a 22,99 euro.

Si tratta di un cacciavite a cricchetto, che facilita quindi la rimozione e il serraggio delle viti perché non c’è bisogno di ruotare completamente il manico: basta infatti impugnarlo e ruotarlo poco per volta, tornando indietro alla posizione migliore che consente di esercitare una forza maggiore col minimo sforzo. Il sistema è controllato da un ingranaggio a 45 denti, che gli conferisce un’elevata precisione.

Non ci sono scatole e scatoline per gli accessori, perché il manico stesso è tutto quel che rappresenta questo giravite. All’interno del manico infatti è presente lo scompartimento nel quale sono incassati la prolunga e le 16 punte, che vi si agganciano magneticamente. Sono punte a doppia testa, in modo tale da poter entrare tutte nel manico in quanto gli ingombri sono dimezzati, e sono costruite in solido acciaio S2 con durezza 60 HRC.

Ciascuna punta presenta il suo corrispettivo più grande o più piccolo, in modo tale da poter adattare la punta al tipo di vite senza doverle tirare fuori tutte ogni volta. Ce ne sono sei con testa a croce, due a taglio, quattro a stella e quattro esagonali, quindi le più comuni che si possono trovare nei mobili e negli elettrodomestici di casa.

La struttura è costruita in nylon e fibra di vetro, mentre la copertura esterna del manico è realizzata in gomma TPE, in modo da offrire una presa maggiore quando si usa a mani nude. Per il movimento del cricchetto, in un senso o nell’altro, c’è un selettore con le indicazioni L (left) e R (right) ad indicare il senso di rotazione del manico. C’è anche la posizione a riposo che permette di usarlo disabilitando il cricchetto, come se fosse quindi un comune giravite.

Se vi interessa comprarlo, al momento invece di 29,99 euro lo trovate in sconto del 23%, quindi lo pagherete 22,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.