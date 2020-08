Caldo boia, domatelo con il ventilatore portatile Xiaomi F1 in sconto a 12 euro

Siamo in piena estate e il caldo di questi giorni è davvero insopportabile. Se non avete accesso a luoghi freschi e asciutti, con aria condizionata o ben ventilati, non fatevi trovare impreparati e mettetevi in tasca un ventilatore portatile come lo Xiaomi F1 attualmente in promozione a poco meno di 12 euro.

Questo pratico ventilatore ha dalla sua le dimensioni, che lo rendono facilmente trasportabile. La base è sufficientemente piatta in modo tale da permettervi di posizionarlo in verticale su una scrivania o su una qualsiasi superficie piana, ma principalmente si utilizza impugnandolo con la mano e dirigendo così il getto d’aria verso la parte interessata.

Risulta così molto comodo specialmente per rinfrescarsi in strada, magari mentre si attende l’autobus o quando ci si trova in coda alle Poste. Per di più utilizza un sistema senza pale quindi oltre ad essere silenzioso perché ci sono meno parti meccaniche rispetto ad un ventilatore tradizionale, è anche sicuro e a prova di bambino, evitando inoltre che una ciocca di capelli possa impigliarsi al suo interno.

Offre tre diverse velocità per far fronte al caldo del momento e al suo interno è presente una batteria da 2.000 mAh che può essere ricaricata tramite la più recente presa USB-C, sfruttando così la ricarica ad alta velocità collegandolo a qualsiasi presa, di computer e powerbank. Il design è particolarmente elegante e l’impugnatura piuttosto ergonomica, risultando molto comoda da tenere in mano, oltre che facile grazie al peso ridotto.

E’ costruito in materiale ABS, nel pieno rispetto dell’ambiente e con una ricarica completa di 3 ore offre fino a 10 ore di autonomia, a seconda della velocità prescelta. E’ in vendita su Gearbest nella versione di colore bianco per soli 11,91 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.