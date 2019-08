Campanello Smart 360 D819, si controlla da smartphone via wi-fi ed è in offerta a 82 €

Se siete stanchi di dovervi alzare dalla poltrona per andare a vedere chi sta suonando al campanello c’è una buona notizia: con D819 potete farlo direttamente dallo smartphone spendendo solo 82 euro.

Si tratta a tutti gli effetti di un campanello Smart che si aggancia al WiFi di casa per garantire il controllo remoto direttamente dall’applicazione installata su iPhone, iPad, smartphone o tablet Android. Installarlo è facilissimo (nella confezione sono inclusi i 4 tasselli con viti per il fissaggio a parete) e consuma pochissima energia.

Il campanello D819 è ovviamente progettato per essere installato all’aperto, quindi resiste alla pioggia e alle intemperie. Incorpora una videocamera con obiettivo grandangolare da 162° che registra in Full HD a 1080p, per riprese in alta qualità anche di notte grazie alla tecnologia di visione notturna di cui è dotato.

Il sistema consente di registrare perfino le chiamate video archiviando le registrazioni direttamente su una scheda microSD: è previsto infatti uno slot per il collegamento ma in alternativa si possono salvare anche sul cloud.

Costruito in ABS, tra le altre tecnologie presenti segnaliamo il riconoscimento facciale tramite AI che può essere programmato per riconoscere membri della famiglia e amici. E’ alimentato da una batteria al litio ricaricabile mentre l’unità interna si inserisce sulle prese EU.

Offre una serie di suonerie selezionabili e il volume è regolabile. Chiaramente include il microfono per consentire una comunicazione a due vie direttamente dallo smartphone e la videocamera promette una visione a 360 gradi dell’ambiente.

Questo campanello Smart è in vendita online per 81,81 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.