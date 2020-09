Caricabatterie 65W, compatibile con tutti i dispositivi Apple: sconto a 19,99€

Se siete alla ricerca di un caricatore capace di gestire tutti i vostri dispositivi ricaricando a piena potenza anche un MacBook Pro da 13″ oppure di sostenere il funzionamento e di ricaricare anche un MacBook Pro 16″ (benché non al massimo della velocità) oggi potete comprare un eccellente Ugreen da 65W a solo 19,99€

La particolarità di questo accessorio, recensito da Macitynet qui, è in primo luogo nella potenza. La maggioranza dei caricabatterie USB-C hanno prestazioni largamente inferiori. In qualche caso arrivano a 45W, ma pochissimi che non siano di produzione Apple arrivano a 60W. La maggior parte di essi, poi, ha una sola porta USB-C. Nel caso di Aukey USB-C Omnia possiamo quindi sia alimentare un dispositivo ad alte richieste di potenza, sia ricaricare uno di questi dispositivi che un iPhone. Per fare qualche esempio saremo in grado di ricaricare un MacBook Air e un iPhone insieme alla massima velocità possibile, oppure un MacBook Pro 13″ e un iPhone a velocità molto vicine a quelle massime. Infine potremmo essere in grado di ricaricare un MacBook Pro 16, anche se non al massimo delle sue prestazioni e un iPhone.

Il caricabatterie di Ugreen costerebbe 29,99 euro ma applicando il coupon incluso nella pagina lo pagate soltanto 19,99 euro Si tratta di un prezzo eccellente se pensate che un caricabatterie Apple, per giunta molto più grande, da 61W costa 75 euro.