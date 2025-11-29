Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, caricatore USB C da 100W con 3 porte e cavo integrato, solo 35,99 €
OfferteSconti speciali

Black Friday, caricatore USB C da 100W con 3 porte e cavo integrato, solo 35,99 €

Di Pubblicità
Black Friday, caricatore USB C da 100W con 3 porte e cavo integrato, solo 35,99 € - macitynet.it

Su Amazon è in offerta il UGREEN Nexode Caricatore USB C da 100W, pensato per chi ha bisogno di una ricarica veloce e compatta per più dispositivi, inclusi anche portatili ad alta potenza. Il prezzo scende a 35,99€ invece di 59,99€,

Potenza da 100W in formato tascabile

Il UGREEN Nexode 100W integra la tecnologia GaN per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Con una potenza massima di 100 watt, è in grado di alimentare anche MacBook Pro, Steam Deck, iPad e smartphone senza rallentamenti. Il design include una spina retrattile che lo rende più facile da trasportare, utile per chi viaggia o lavora in mobilità. Le dimensioni ridotte non compromettono la sicurezza, grazie alla protezione contro sovratensioni e surriscaldamento.

Tre porte per ricaricare più dispositivi

Il caricatore è dotato di due porte USB-C e una USB-A, consentendo di caricare contemporaneamente tre dispositivi. La porta USB-C principale eroga fino a 100W, sufficiente per caricare un portatile in tempi brevi, mentre le altre porte bilanciano la potenza in base ai dispositivi collegati. Supporta standard di ricarica rapida come Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0 e PPS, offrendo compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Apple, Samsung, Lenovo e altri.

Black Friday, caricatore USB C da 100W con 3 porte e cavo integrato, solo 35,99 € - macitynet.it

Ricarica versatile per casa, ufficio e viaggio

Grazie alla combinazione di potenza elevata e struttura compatta, il Nexode 100W è adatto sia per l’uso quotidiano in ufficio che per viaggi e trasferte. La spina pieghevole riduce l’ingombro nella borsa, mentre la possibilità di ricaricare laptop e telefono insieme evita di portare più caricabatterie. Un’unica unità copre l’intero fabbisogno energetico di una postazione mobile, con vantaggi in termini di spazio e praticità.

Il prezzo di listino del UGREEN Nexode 100W è di 59,99€, ma al momento è disponibile su Amazon a 35,99€

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, UGREEN Docking Station con slot SSD per Mac mini M4 solo 64,99€
Articolo successivo
Black Friday, lampada smart Govee per luce ambiente creativa: solo 76,99 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.