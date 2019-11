Caricatore 30W con display e 3+1 USB in offerta lampo a soli 12,76 euro

A9T è un caricatore da 30W comodissimo tanto a casa quanto in viaggio e, prima di spiegarvi perché, vi diciamo che in queste ore lo trovate in offerta lampo a soli 12,76 euro.

C’è più di una ragione per decidere di comprarlo. Innanzitutto ha la spina USA ripiegabile, che lo rende così facile da trasportare ed usare anche in viaggio, ma in confezione è presente l’adattatore per spina europea che consente di utilizzarlo senza problemi anche nel nostro paese.

Oltre a questo incorpora un ampio schermo sul quale è possibile in tempo reale la potenza complessiva erogata e la spinta garantita su ciascuna singola porta. Di prese infatti ce ne sono in tutto quattro: una è di tipo USB-C, mentre le altre tre sono USB-A tradizionali.

Di queste cen’è una riconoscibile dal colore verde che supporta la ricarica rapida QC 3.0, perciò consente di ricaricare i dispositivi a piena potenza. Per fare un esempio con questo caricatore iPhone XS si ricarica da 0% al 50% in appena mezz’ora mentre utilizzando il caricatore tradizionale che Apple include nella confezione di questo telefono (il vecchio 5V 1A) negli stessi minuti raggiungerebbe si e no il 22%.

Questo caricatore è da 30W e può erogare complessivamente un massimo di 6A, o 2.4A per porta se non si impegnano tutte e quattro insieme. Chiaramente è anche un dispositivo sicuro perché è dotato di tutti i sistemi che proteggono sia il caricatore che i dispositivi collegati da sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, corto circuito e sovratemperatura.

Se siete interessati all’acquisto dell’alimentatore A9T, come dicevamo lo trovate in offerta lampo su GearBest per soli 12,76 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.