Caricatore da parete con 4 USB e presa passante in offerta a 11,99 euro

Se volete mettere 4 porte USB sulla presa di casa senza occuparla potete farlo con un caricatore come quello di Aukey, in offerta con un codice a soli 11,99 euro.

Questo caricatore, grazie alla presa passante incorporata, di fatto si interpone alla presa a muro per offrire comunque una presa per tutti gli elettrodomestici che si desiderano collegare. La presa passante, così come la spina, sono di tipo Shuko, quindi nel caso si desideri collegarla sulla classica presa italiana sarà bene affiancarlo ad un adattatore.

Oltre a lasciar libero accesso alla presa aggiunge però 4 porte USB, ciascuna in grado di erogare fino a 2.4 A e per un totale di 6 A: perciò è in grado di ricaricare alla massima potenza anche un tablet e l’erogazione viene gestita automaticamente dal caricatore grazie alla tecnologia AiPower Adaptive Charging.

Questo dispositivo è compatto (misura circa 10 x 5,7 x 3,3 centimetri e pesa 160 grammi) e quindi facile da trasportare e gode di protezioni per il sovraccarico e il surriscaldamento. Si tratta di una comoda soluzione in quanto permette di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente senza dover utilizzare i relativi alimentatori, quindi risparmiando lo spazio per quattro prese che questi occuperebbero: sarà invece sufficiente collegare il relativo cavo ad una della prese USB a disposizione.

Il caricatore è in vendita su Amazon al prezzo di 15 euro ma se inserite il codice TO9W32IH nel carrello prima dell’acquisto lo potete comprare in sconto a 11,99 euro.