Caricatore da tavolo per Apple Watch in sconto a soli 10,39 euro

State cercando un modo per ricaricare comodamente Apple Watch sulla scrivania o sul comodino? Date un’occhiata al supporto di Ugreen che tiene in ordine cavo e piastra magnetica, sorregge lo smartwatch e lo ricarica. Grazie ad un codice, lo pagate solo 10,39 euro.

In breve si tratta di un accessorio ben costruito, solido, robusto (è costruito in lega di alluminio) e con un sistema che permette di avvolgere e mantenere in ordine il cavo di ricarica dell’Apple Watch nascondendolo al suo interno, così non si avranno lunghi cavi svolazzanti (oltre al fatto che permette di riporlo per trasportarlo tra casa e ufficio o portarlo in vacanza).

Offre due fori adibiti al bloccaggio di piastra magnetica e connettore USB, oltre ad un inserto in gomma che tiene fermo lo smartwatch quando si desidera ricaricarlo. Ha inoltre una fessura che consente di sollevare la piastra originale Apple e poggiare il dispositivo in modalità Night Stand ed usarlo così come piccola sveglia per la notte.

Questo pratico accessorio costa 13 euro, un prezzo già di listino del tutto interessante per caratteristiche e funzionalità offerte. Usando il codice 735HVQ3C tuttavia si può ottenere uno sconto che porta il prezzo a soli 10,39 euro.