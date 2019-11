Caricatore USB-C da 65 W con Power Delivery in offerta a 23,99 euro

Un caricatore USB-C da 65 W ad un terzo del prezzo dell’originale Apple: è Ugreen 40565 ed è dotato di tecnologia Power Delivery per spingere al massimo. Il prezzo in offerta di soli 23,99 euro è reso possibile da un codice sconto che trovate allegato in fondo all’articolo.

Questo caricatore è progettato per ricaricare i dispositivi di nuova generazione al massimo della potenza supportata grazie alla tecnologia Power Delivery, che regola l’erogazione in base al dispositivo collegato per ricaricarlo più velocemente possibile.

La potenza, come dicevamo pari a 65 W, è sufficiente per ricaricare a piena potenza tutti gli iPhone di ultime generazioni oppure gli ultimi iPad Pro, i MacBook 12”, Air e Pro 13” (sono esclusi i Pro 15” che necessitano di 87 W).

Il caricatore USB-C in promozione è dotato di un complesso sistema di sicurezza che protegge alimentatore e dispositivi collegati da eventuali danni da sovraccarico e cortocircuito, nonché sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento, oltre ad essere dotato di protezione antifulmine.

Ugreen 40565 è in vendita su Amazon al prezzo di 26 euro ma se inserite il codice GR8VRYU6 nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per soli 23,99 euro. Si tratta di un prezzo eccellente visto che l’originale Apple da 61 W costa 75 euro.