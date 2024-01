Caricatori, cavi, case e adattatori Ugreen scontati fino al 43%

Gli accessori di Ugreen sono tra i migliori che potete acquistare in questo momento perché, grazie alle offerte in corso su Amazon, costano meno del previsto.

Da anni vi parliamo dei prodotti sfornati da questa azienda, talvolta anche sottoponendone alle nostre prove alcuni che poi, se lo riteniamo opportuno, vengono raccontati attraverso le nostre recensioni (le trovate qui).

Si tratta di un marchio cinese di elettronica che ha riscosso un ottimo successo nel nostro paese grazie alla sua capacità di realizzare prodotti affidabili e di qualità sia nelle tecnologie che nei materiali impiegati, proponendoli a prezzi davvero concorrenziali.

Molti dei suoi strumenti sono progettati appositamente per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, sia per le funzioni offerte che per il design, con scocche in alluminio spazzolato che ben si accostano ai prodotti di Apple.

Ugreen è stata anche tra le prime a lanciare sul mercato i potenti caricatori GaN, tecnologia al nitruro di gallio che combinata alle moderne porte USB-C consente di ricaricare i dispositivi a velocità maggiori e con componenti che soffrono meno il riscaldamento, il che permette di costruire accessori molto più piccoli e tascabili.

Qui sotto tutte le offerte in corso:

A 15,99 € invece di 19,99 € | sconto 20% – fino a 14 gen 24

A 23,99 € invece di 29,99 € | sconto 20% – fino a 14 gen 24

A 13,59 € invece di 15,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 14,44 € invece di 16,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 14,99 € invece di 19,99 € | sconto 25% – fino a 14 gen 24

A 15,99 € invece di 19,99 € | sconto 20% – fino a 14 gen 24

A 21,74 € invece di 37,99 € | sconto 43% – fino a 21 gen 24

A 35,99 € invece di 59,55 € | sconto 40% – fino a 14 gen 24

A 37,49 € invece di 47,99 € | sconto 22% – fino a 14 gen 24

A 52,49 € invece di 69,99 € | sconto 25% – fino a 21 gen 24

A 67,49 € invece di 89,99 € | sconto 25% – fino a 14 gen 24

A 73,49 € invece di 99,99 € | sconto 27% – fino a 21 gen 24

A 104,99 € invece di 149,99 € | sconto 30% – fino a 14 gen 24

A 134,99 € invece di 179,99 € | sconto 25% – fino a 21 gen 24

A 8,49 € invece di 9,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 10,18 € invece di 11,98 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 21,24 € invece di 24,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 11,99 € invece di 14,99 € | sconto 20% – fino a 14 gen 24

A 12,74 € invece di 14,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 15,29 € invece di 17,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 23,79 € invece di 27,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

A 36,54 € invece di 42,99 € | sconto 15% – fino a 14 gen 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).