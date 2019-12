Cavo audio Lightning, mette il jack da 3.5mm su iPhone e iPad: sconto a 14,99 euro

Se vi manca poter collegare fisicamente il vostro iPhone a cuffie e stereo, ecco la soluzione: il cavo audio Ugreen 70509 è al momento scontato a 14,99 euro con un codice.

Si tratta sostanzialmente di un cavo che presenta ad una estremità la spina jack audio da 3.5 millimetri, dall’altra c’è invece la spina Lightning che gode di certificazione MFI di Apple.

Grazie a questo cavetto gli ultimi iPhone (a partire da iPhone 7) che non presentano più la presa audio jack da 3.5 millimetri possono sfruttare la porta di ricarica Lightning per ripristinare il collegamento via cavo a qualsiasi diffusore audio.

Così alle cuffie con porta jack ma anche agli speaker portatili, agli impianti audio casalinghi, alle soundbar e a qualsiasi altro amplificatore sarà possibile collegare iPhone e iPad sfruttando la presa Lightning per riprodurre la musica senza dover smanettare con connessioni Bluetooth e quant’altro.

Si tratta perciò di un’efficace soluzione in tutti quei contesti dove è necessario essere rapidi ed efficaci.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un rinforzo in nylon nella guaina, che aumenta di molto la resistenza del cavo e la sua durabilità nel tempo.

Se siete interessati all’acquisto vi segnaliamo che al momento Ugreen 70509 è in vendita su Amazon al prezzo di 16 euro ma se inserite il codice KTEDFAU9 nell’apposito box al momento dell’acquisto ottenete uno sconto e lo pagate soltanto 14,99 euro.