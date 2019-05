Finalmente un cavo Lightning USB-C economico: 14,39 euro

Il cavo USB-C Lightning di Anker, provato da Macitynet nei giorni scorsi, è in sconto con un codice a soli 14,39 euro. Questo accessorio, il primo di questo tipo in commercio ad essere certificato da Apple, rappresenta al momento il modo più economico per ricaricare velocemente un iPhone, senza ricorrere agli accessori prodotti da Cupertino direttamente.

Gli ultimi modelli di iPhone – ma il discorso vale anche per gli iPad Pro 2017 (gli iPad Pro 2018 hanno una porta USB-C e appartengono a una differente categoria) – sono in grado di ricaricarsi più velocemente se sono collegati a un caricabatterie USB-C.

Questo cavo è compatibile con ogni alimentatore USB-C inclusi quelli di Apple da 29W, 30W, 61W o 87W. Ottima la durata, un tradizionale punto di forza di Anker (sfortunatamente non dei cavi Apple…), stimata dal produttore di 12 volte superiore rispetto agli altri cavi con una resistenza ad oltre 12.000 sollecitazioni alla piegatura misurate in rigorosi test di laboratorio. Unico svantaggio rispetto al cavo Apple la lunghezza (90 cm contro 100 cm).

Può ovviamente essere anche usato per la sincronizzazione con i computer Apple con la sola porta USB-C, ovviando a un secondo problema che incontra chi ha un iPhone e un MacBook recente.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 18 euro ma se inserite il codice PJ6EPIOI nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto per pagarlo solo 14,39 euro.