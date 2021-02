Cavo USB-C Lightning da 2m al prezzo più basso: kit da tre a 5 euro l’uno con coupon

Per ricaricare alla massima velocità gli iPhone non serve solo un buon alimentatore ma anche un cavo che abbia la spina Lightning da una parte e quella USB-C dall’altra. Con l’offerta attualmente attiva su Amazon, ne comprate tre lunghi 2 metri al prezzo più basso mai registrato su Amazon per cavi come questi: solo 5,10 euro l’uno per un totale quindi di 15,29 euro per l’intero pacchetto.

Partiamo innanzitutto dal fatto che il cavo da USB-C a Lightning serve per poter sfruttare la ricarica rapida supportata degli iPhone delle ultime generazioni (a partire da iPhone 8). Per capirci, usando un alimentatore USB-C da almeno 20W con tecnologia Power Delivery, un iPhone 12 si ricarica da 0% al 50% in appena mezz’ora. Nello stesso arco di tempo un caricatore da 5W che utilizza il tradizionale cavetto USB-Lightning porterebbe la batteria di un iPhone 12 soltanto al 20%.

Il cavo in questione inoltre utilizza il connettore C94 originale e il chip MFi di Apple, quindi non parliamo soltanto di un cavo di alta qualità ma anche supportato da Apple attraverso i futuri aggiornamenti di iOS che, di versione in versione, vanno ad inibire l’uso dei cavi non originali per preservare la batteria degli iPhone ed evitare che gli utenti possano incorrere in problemi e danneggiamenti dovuti all’uso di un accessorio non autorizzato. Si tratta di un prodotto anche di buona fattura, visto che l’azienda attesta attraverso test scientifici una notevole resistenza garantendo il funzionamento del cavo dopo oltre 15.000 piegamenti.

Questo cavo non è accompagnato soltanto dal certificato ufficiali MFi ma è anche conforme alle normative CE, UL e FCC. Per altro è lungo due metri, più del doppio rispetto ai 90 centimetri offerti dal cavetto USB-C Lightning che Apple include nella confezione degli ultimi iPhone.

Per quanto riguarda le compatibilità, più nello specifico offre la ricarica rapida con iPhone SE 2020, 12/mini/Pro/Max, 11/Pro/Max, X/Xr/Xs/Max, 8/8 Plus, con iPad Pro 10.5″ e 12.9″ del 2017, Air 3 e mini 5 del 2019. E con gli Airpods Pro. Con l’acquisto è inclusa la garanzia di 24 mesi.

Il pacchetto con tre di questi cavi costa 16,99 euro. Al momento su Amazon è possibile attivare uno sconto spuntando la casella “COUPON: Applica coupon 10%” che riduce il prezzo a 15,29 euro ovvero poco meno di 5,10 euro per ciascun cavo, il prezzo più basso mai registrato per cavi USB-C Lightning da 2 metri.