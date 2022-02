Cestino per auto removibile in offerta a 15 euro

Il cestino in auto dovrebbe essere presente come accessorio di serie, ma quasi tutte le auto non lo propongono perché non esiste. Perciò, come risolvere? semplice, acquistando quello di Baseus tanto più che adesso è pure in sconto a 15 euro.

Si tratta di un cestino cilindrico fatto apposta per essere usato in auto: ha la forma cilindrica delle misure giuste (il diametro è di 7 centimetri) per poter entrare nel porta tazza, ma qualora non fosse presente in auto o si volesse dedicare questo spazio a tutt’altro scopo è comunque possibile infilarlo da altre parti, come ad esempio il portaoggetti posto sul lato interno dello sportello, la retina dietro il sedile e dove più lo si ritiene opportuno.

Gli spazi non mancano perché anche l’altezza non è eccessiva: misura 16 centimetri, che combinati ai 7 di diametro fanno 500 ml di volume, quel tanto che basta per contenere caracce, foglietti e bustine che generalmente vengono disseminate un po’ ovunque, finendo per disperdere i residui di sporco e aggiungere cattivo odore alla tappezzeria.

Un altro dei punti forte di questa soluzione infatti è la chiusura ermetica che trattiene gli odori anche a lungo, perciò se ci si dimentica di svuotare il cestino per settimane nel frattempo non si correrà il rischio di ritrovare l’auto impregnata di cattivi odori. L’apertura è a push: basta pigiare il coperchio per aprirlo, inserirvi il materiale da gettare, quindi chiuderlo, e si fa tutto con un dito, quindi anche mentre si sta guidando.

La struttura esterna è realizzata in alluminio mentre quella interna in plastica ABS asettica ed è completamente lavabile. Come dicevamo è la soluzione più pratica ed igienica per riporre la busta vuota delle patatine o dei salatini sgranocchiati in autogrill, della carta unta del panino mangiato in pausa pranzo, i foglietti del parcheggio, le carte delle caramelle, i volantini trovati affissi sul parabrezza e tutto quel materiale che si intende gettare alla prima occasione utile: nel frattempo non verrà disseminato in giro per l’auto ma sarà tutto raccolto in questo cestino.

Chi intende comprarlo, anziché pagarlo 22,73 euro lo trova in sconto al 34% perciò costa 15 euro.

