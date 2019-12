CGD1 orologio bluetooth smart 3 in 1: termometro, igrometro e sveglia in offerta

CGD1 è un comodo orologio che include tre diversi strumenti diventati sempre più indispensabili nelle nostre case, ovvero un termometro, un igrometro e una sveglia.

Perfetto dunque per la camera da letto, il CGD1 posizionato sul comodino vi permetterà di conoscere ad un’occhiata la temperatura della vostra stanza, l’ora esatta e il livello di umidità, informazioni indispensabili per il benessere in casa.

Dal look moderno e piacevole (disponibile in tre colori, blu, verde e bianco), include anche diverse interessanti funzionalità. ad esempio è possibile regolare fino a 16 sveglie e scegliere fra 8 suonerie differenti, tutte da impostare via Bluetooth dal vostro cellulare, che servirà anche a sincronizzare il CGDI con l’ora esatta.

Il dispositivo è anche privo di qualunque tasto fisico e per interagire con esso basterà premere l’intero chassis, soluzione smart che consente al CGDI di ottenere il look interessante di cui è dotato. Altre funzioni includono la possibilità di regolare le retroilluminazione in base alle esigenze, e la possibilità di utilizzarne la luce integrata come luce ambientale se necessario.

Infine si integra anche con l’ecosistema Mijia, ad esempio è possibile collegarlo ad un condizionatore compatibile e programmarne l’accensione non appena la temperatura raggiunge un valore specifico.

CGD1 è in vendita a 17 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.