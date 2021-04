Chiavetta Lenovo L3C U con USB-A e USB-C in offerta lampo a 10,34 euro

Mettetevi in tasca una chiavetta compatibile con tutti i computer di vecchia e nuova generazione, compresi i dispositivi dotati di USB-C, comprando la Lenovo L3C U in promozione su Gearbest a 10,34 euro nel taglio da 32 GB, con la possibilità di scegliere anche una versione più capiente e approfittando degli sconti che possono tagliare il prezzo fino a un terzo.

Quella in offerta oggi è una chiavetta di dimensioni standard ed esteticamente paragonabile a molte altre chiavette disponibili sul mercato. E’ a doppia spina: da un lato c’è la più tradizionale USB-A, che permette quindi di inserirla alla presa di qualsiasi computer desktop o portatile, alle prese dei TV, dei NAS e di tantissimi altri dispositivi vecchi e nuovi. Dall’altro lato c’è la USB-C, che permette quindi di usarla sia con i computer di nuova generazione, sia con iPad Pro e tutti quegli smartphone e tablet Android dotati di questa connessione.

Entrambe supportano la più recente tecnologia USB 3.1 e offrono l’accesso alla memoria con una velocità di lettura pari a 120 MB/s mentre in scrittura viaggia a 40 MB/s, il che significa che per copiare un file da 100 MB al suo interno ci si impiegano all’incirca 3 secondi, mentre per un film di 2 GB il trasferimento viene ultimato in meno di un minuto. Una delle due spine resta sempre protetta, così è anche più facile gestirne il collegamento: basta ruotare il coperchio per estrarre una o l’altra in base alle proprie necessità. All’estremità del guscio è inoltre presente un foro che permette di farci passare un laccetto da polso o da collo per facilitarne il trasporto o ritrovarla più facilmente all’interno di una borsa.

Come dicevamo, se siete interessati all’acquisto della chiavetta Lenovo L3C U potete approfittare degli sconti su Gearbest. Al momento la più economica è la versione con 32 GB di capacità, che anziché costare quasi 14 euro si compra con il 25% di sconto pagandola 10,34 euro. In alternativa c’è la versione da 64 GB in sconto del 27%, con un prezzo finale di 13,79 euro anziché i 18,80 di listino.

Quello più conveniente in termini di sconto è il modello da 128 GB che, anziché 32,75 euro, costa 23,27 euro, praticamente si risparmia il 29%. La meno conveniente invece è la versione con il taglio di memoria più capiente, da 256 GB: anziché 66,47 euro costa 50,85 euro, ovvero con uno sconto del 23%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.