Chiavette USB Samsung anti-tutto fino a 128GB a partire da 15,99 euro

Se vi serve una chiavetta USB per mettere in tasca tutti i file e i documenti più importanti, non lasciatevi sfuggire l’occasione di comprare una di quelle di Samsung in promozione su Ebay a partire da soli 15,99 euro.

Piuttosto compatta (4 x 1,6 centimetri) e leggera (circa 50 grammi) questa chiavetta, con connessione USB 3.1, nella versione con 64 GB di capacità raggiunge fino a 200 MB/s in lettura e scrittura mentre il modello con 128 GB arriva a ben 300 MB/s. All’atto pratico con quest’ultimo è possibile spostare un video in risoluzione 4K UHD con un peso di 3 GB dalla chiavetta al computer in appena 10 secondi.

Oltre ad essere perciò piuttosto veloce è anche abbondantemente sicura: secondo le specifiche dichiarate dal produttore può resistere immersa in acqua di mare fino a 72 ore consecutive senza che i componenti si danneggino, preservando così i file contenuti all’interno della memoria.

Questa speciale chiavetta USB resta integra anche se viene sottoposta ai raggi X e non si smagnetizza neppure se entra a contatto con una calamita. Resiste perfino alle temperature più estreme, preservando i file in ambienti con una temperatura compresa tra -40°C e +85°C se non è collegata ad un computer. Può invece funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25°C e +85°C.

Se siete interessati all’acquisto, la trovate in offerta su Ebay nelle colorazioni argento oppure grigio scuro al prezzo di 15,99 euro per la versione con 64 GB, oppure 25,99 euro per il modello più capiente con 128 GB di capacità. E’ venduta da boyoth, che ha all’attivo oltre 33mila vendite andate a buon fine con un indice di gradimento del 99,1%.