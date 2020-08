Chi ha detto AirPower? ecco Baseus 3 in 1, caricatore wireless per iPhone, Apple Watch e AirPods

Delusi dalla mancata realizzazione di Apple AirPower? potete consolarvi con il Baseus 3 in 1, che consente di caricare tre dispositivi Apple dotati di ricarica wireless contemporaneamente, tutto al prezzo di soli 21 euro.

Si tratta di una base di ricarica wireless progettata per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods, ma anche altri smartphone, auricolari wireless e smartwatch, ovviamente solo nel caso in cui questi dispositivi supportino a loro volta la ricarica wireless.

Dallo stile minimale ed essenziale e dotato di connettività USB C, il Baseus 3 in 1 integra bobine indipendenti che non interferiscono l’una con l’altra e garantiscono una ricarica sicura; il dispositivi può arrivare ad erogare fino a 18W per una ricarica più veloce.

L’alloggiamento per le cuffie auricolari è concavo e permette di appoggiarle comodamente al loro posto; nel caso fosse necessario il caricatore wireless di Baseus è in grado di supportare anche la ricarica wireless di due diversi telefoni.

Disponibile nei colori bianco e nero, il caricatore wireless di Baseus 3 in 1 è in vendita a circa 20 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.