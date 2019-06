CHUWI AeroBook, l’ultrabook dal cuore Intel con 8 GB di RAM in offerta lampo

Tra i notebook provenienti dalla Cina, con un ottimo rapporto qualità prezzo, CHUWI è il brand che spicca su tutti. In offerta flash l’ultimo Aerobook, l’ultrabook da 13,3 pollici con caratteristiche di prim’ordine in sconto a 380 euro circa con coupon.

CHUWI Aerobook Notebook propone uno schermo IPS con risoluzione 1920 x 1080 da 13,3 pollici, con un rapporto schermo corpo dell’80%. A muovere la macchina il processore Intel Core m3-6Y30 Dual Core con clock fino a 2.2GHz, per un funzionamento fluido e un’esperienza di multitasking stabile, anche grazie agli 8 GB di RAM di cui è dotato, e all’SSD da 256 GB.

Dal punto di vista multimediale propone anche una fotocamera da 2.0MP per le videochiamate, mentre dal punto di vista grafico è equipaggiato con una scheda Intel HD 515.

Naturalmente, a livello di connettività, propone anche una uscita HDMI per collegare il dispositivo al monitor o al proiettore, o comunque alla TV del salotto, per trasformarlo in un vero e proprio centro multimediale basato su Windows. Ancora il portatile offre due porte USB 3.0, ingresso cuffie, slot MicroSD, e un ingresso USB-C.

A livello dimensionale CHUWI AeroBook misura 30,85 x 20,90 x 1,52 cm e pesa appena 1,2 Kg circa. Si tratta di dimensioni contenute per un tablet del genere, che si presta dunque ad essere trasportato con facilità.

Solitamente ha un costo di oltre 500 euro, ma in sconto flash lo si può acquistare in questo momento a 380 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo ed utilizzando il coupon GBNBCWAK01 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.