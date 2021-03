Chuwi CoreBook X, portatile 14″ con 16 GB di RAM a 440,96 euro

Potete comprare un computer portatile quasi a metà prezzo sfruttando l’offerta lampo attualmente attiva su Gearbest sul Chuwi CoreBook X, proposto a 440,96 euro. Si tratta di un valido compromesso per chi ha bisogno di lavorare o seguire le lezioni da casa perché offre tutto il necessario, alte prestazioni, ad un prezzo non troppo elevato.

Essendo innanzitutto un computer portatile, Chuwi CoreBook X può essere utilizzato in qualsiasi ambiente, anche lontano da una presa elettrica perché la batteria, da 46.2 Wh, promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica. C’è sia il microfono che l’altoparlante e la videocamera frontale (da 1 MP) per poter partecipare alle videoconferenze, eventualmente l’audio in uscita può essere anche trasferito ad un paio di cuffie collegandole al Bluetooth (4.2) oppure via cavo sfruttando la presa jack audio da 3.5 millimetri.

Lo schermo è molto buono perché si tratta di un pannello IPS da 14 pollici, quindi piuttosto ampio, ed è un 3:2 quindi rispetto al più tradizionale 16:9 offre un’altezza maggiore che risulta molto utile quando si lavora su testi e documenti. Per altro ha anche una buonissima risoluzione: 2K, la metà del 4K e il doppio del Full HD, ovvero 2.160 x 1.440 pixel.

Il processore che alimenta il sistema è un Intel i5 con turbo fino a 3.5 GHz ed è accompagnata da una scheda video Intel Iris 650. Ci sono poi ben 16 GB di RAM di tipo DDR4 e uno spazio di archiviazione pari a 256 GB che può essere eventualmente potenziato con un SSD fino ad un massimo di 1 TB. C’è anche una porta microSD per espandere ulteriormente la memoria con altri 128 GB.

Per la connettività c’è il WiFi Dual Band, con supporto quindi sia alle frequenze 2.4 GHz che alle 5.0 GHz. Per quanto riguarda il resto delle porte disponibili, c’è una USB-C con tecnologia Power Delivery 2.0 che può essere eventualmente usata per ricaricare la batteria in alternativa alla presa proprietaria di tipo pin e una USB-A 3.0.

Tutta la scocca di Chuwi CoreBook X è realizzata in robusto metallo e dentro c’è già Windows 10 Home, quindi acquistandolo non si dovranno attivare licenze particolari. Gli ingombri (da chiuso) sono pari a 21 x 22,95 x 2,06 centimetri e il peso complessivo è di circa un chilogrammo e mezzo.

Se lo volete comprare, come dicevamo al momento è in offerta lampo su Gearbest. Anziché 764,90 euro risparmiate il 42% pagandolo 440,96 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.