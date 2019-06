Chuwi Hero Book, il PC portatile che costa come uno smartphone economico

Al prezzo di uno smartphone economico ci comprate un buonissimo computer portatile. Non ci credete? Allora non avete ancora visto Chuwi Hero Book, un nuovo dispositivo con Windows 10 che, c’è da scommetterci, andrà a ruba.

La scheda tecnica è infatti di tutto rispetto: monta processore quad-core Intel Atom X5-E8000 fino a 2.0 GHz costruito con processo a 14 nm, 4 GB di RAM LPDDR3 e un consumo di soli 10 W. Ha una capacità di 64 GB ma c’è la possibilità di espanderla tramite slot microSD fino ad ulteriori 128 GB, quindi c’è sufficiente spazio per i propri file e quanto basta per installare i software principali.

Lo schermo di Chuwi Hero Book è da 14’’ con risoluzione HD a 1.366 x 768 pixel in 16:9 e c’è una camera da 0.3 MP per le videochiamate. Una presa mini HDMI consente il collegamento del portatile ad un monitor esterno o un videoproiettore, potendo così utilizzarlo anche come dispositivo per le conferenze mentre per quanto riguarda la connettività senza fili c’è un modulo Bluetooth 4.0.

E’ ovviamente disponibile la scheda WiFi a 2.4 GHz mentre manca una presa Ethernet RJ45 in quanto il produttore ha puntato molto sulla portabilità riducendo al minimo lo spessore del portatile (misura circa 33 x 22 x 2,13 centimetri e pesa appena 1,39 Kg).

C’è anche una presa jack audio da 3.5 millimetri e due prese USB, una di tipo 3.0 e l’altra 2.0 per collegare un mouse o altri dispositivi dove la velocità di trasferimento dati non è fondamentale.

Difficile resistere a Chuwi Hero Book anche per via del design, che ricorda quello dei computer Apple ma venduto ad un prezzo sensibilmente inferiore. Come dicevamo, è un vero affare soprattutto se si considera il prezzo per cui viene venduto in questo momento: normalmente costa 240 euro ma, grazie all’offerta lampo attuale, lo comprate per soli 178 euro.

Se interessati vi consigliamo quindi di comprarlo subito senza aspettare oltre. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.