CHUWI HeroBook Pro, il portatile 14″ edizione 2020 è scontato a 250 euro

Se avete bisogno di un computer leggero e portatile, ma al contempo sufficientemente potente per poter studiare o lavorare, ecco l’offerta che fa per voi. Al momento CHUWI HeroBook Pro, un portatile con schermo da 14″, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, è in offerta con un codice a soli 250 euro circa.

Questo computer, con Windows 10 preinstallato, monta un processore quad-core Intel Gemini Lake N4000 a 1.1 GHz con Boost fino a 2.6 GHz costruito con processo a 14 nm, affiancato da una scheda grafica UHD Graphics 600. Usa un modulo WiFi dual band 2.4 GHz / 5.0 GHz e lo schermo per la precisione è un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 pixel con una buona visione anche laterale. Come detto dentro ci sono anche 8 GB di RAM di tipo DDR4.

C’è la webcam da 0.3 MP integrata per le videochiamate, utile per questi giorni di telelavoro, ed è presente un vano M.2 per ampliare la memoria tramite SSD fino a 512 GB. La batteria incorporata, da 38 Wh, promette fino a 9 ore di utilizzo in riproduzione video. C’è anche il Bluetooth 4.0 per collegare un mouse wireless, una presa jack da 3.5 mm per cuffie o casse esterne, mini HDMI e slot per microSD, oltre ad un ingresso USB 3.0 e uno di tipo 2.0.

Il portatile ha un peso di appena 1.39 Kg e misura all’incirca 33 x 21,5 x 2,2 centimetri quindi è molto leggero a facile da trasportare anche nella tasca di uno zaino. Solitamente ha un costo di oltre 310 euro, al momento è in vendita per 285 euro su Gearbest. Ma sempre qui, se inserite il codice R4F97EF619E27000 lo potete comprare in sconto a soli 250,84 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.