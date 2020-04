CHUWI Herobox, il mini PC con 8 GB di RAM e 128 SSD in offerta a 189,51 euro

Un PC piccolo, anche nel prezzo, ma potente per poterci lavorare in qualsiasi ambito. Ecco CHUWI Herobox, il mini PC con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria SSD. Clicca qui per acquistarlo in offerta a 189,51 euro.

CHUWI Herobox è basato su Windows 10 a 64 bit, e a livello hardware integra una CPU Intel GEMINI LAKE Celeron N4100, affiancata da ben 8 GB di RAM DDR4, e 180 GB di memoria SSD. Supporta l’espansione di memoria HDD SATA fino a 2 TB, e anche schede microSD fino a 128 GB. A livello di connettività, inoltre, è dotato di 2 porte USB 2.0, e 2 porte USB 3.0, oltre ad una USB-C.

Include anche una porta VGA e una HDMI per l’utilizzo di monitor e TV esterne, con possibilità di supporto fino al 4K 60 fps. A livello di connettività dispone di un modulo wireless con supporto dual-band 2.4G + 5G WiFi, che offre velocità fino a 450Mbps sulla banda 2.4GHz e 1300Mbps sul 5GHz. Il design è davvero minimale, e il fatto che si tratti di un dispositivo fanless lo rende particolarmente silenzioso, quindi adatto per lavorare.

Ovviamente, grazie alla presenza di Windows 10, la macchina offre la possibilità di utilizzare al massimo la suite Office, quindi per poter lavorare, oltre ad offrire tutte le funzioni di un qualsiasi centro multimediale, con possibilità di decodifica dei formati H.263, H.264, H.265, e HD MPEG4. Oltre al modulo WiFi, il Mini Pc offre anche connettività RJ45, con possibilità di navigare tramite ethernet, fino ad una velocità di 1000Mbps.

Il Mini PC, che pesa meno di 600 grammi, gode di misure pari a 18,76 x 13,83 x 3,73 cm, quindi molto piccolo, così da poterlo nascondere anche dietro ad una TV.

Solitamente ha un listino di 250 euro, ma al momento in offerta lampo si acquista a 189,51 euro.

