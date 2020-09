CHUWI HiPad X, in offerta a 171,99 euro con codice sconto il tablet 4G con 6 GB di RAM

CHUWI HiPad X è il tablet in offerta che assicura molte delle caratteristiche necessarie per un utilizzo a 360 gradi, non solo divertimento e hobby, ma anche per business e produttività.

Questo grazie alla presenza del 4G, che di fatto lo rende uno strumento valido e utile per lavorare in mobilità.

Sbloccato per l’uso in tutto il mondo, quindi perfettamente funzionante anche in Italia, CHUWI HiPad X vanta uno schermo IPS da 10,1 pollici, con risoluzione Full HD 1920 x 1200. Viene alimentato da un processore MT6771V octa-core (4 x A73 2,0GHz – 4 x A53 1,8GHz), affiancato da una GPU Mali G72MP3 800MHz.

A supporto della superiore dotazione hardware anche 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, mentre il sistema operativo è Android 10. Il tablet è anche alimentato da una batteria da 7000 mAh, e non manca il supporto alla rete 4G LTE, e al supporto alla dual SIM.

Il tablet è fatto in plastica e metallo, e gode di un’autonomia di utilizzo di 10 ore. E’ possibile espandere la ROM tramite lo slot MicroSD, fino a 18 GB. Non manca il supporto alla rete Dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz, al GPS e al Bluetooth 4.2. Lato multimediale, invece, il tablet gode di una doppia fotocamera, fronte e retro, con la prima da 5MP e quella posteriore da 8 MP. CHUWI HiPad X pesa 450 grammi, e misura 25,20 x 16,20 x 0,95 cm.

Solitamente ha un listino di 320 euro.

