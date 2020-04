Chuwi UBook Pro, il tablet 12″ con Windows e tastiera sganciabile

Ecco una buonissima macchina per attivarsi in casa per il telelavoro e avere al contempo un altrettanto valido strumento a fine giornata lavorativa: Chuwi UBook Pro, un 2-in-1 con Windows 10, è al momento scontato del 31%.

Partiamo innanzitutto dalle prestazioni: sotto al cofano monta un Processore quad-core Intel Gemini Lake N4100 a 1.1 GHz con Turbo Boost a 2.4 GHz, scheda grafica Intel UHD Graphics 600 a 700 MHz, 8 GB di RAM LPDDR3 e 256 GB di capacità su SSD con la possibilità di aggiungere altri 128 GB tramite una microSD.

Lo schermo è un touchscreen IPS da 12,3″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e rapporto d’aspetto 3:2, mentre per quanto riguarda la multimedialità c’è una fotocamera anteriore da 2 MP per le videochiamate e una posteriore da 5 MP per la scansione dei documenti.

La batteria è da 4.000 mAh, promette fino a 4 ore di riproduzione video e si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia Power Delivery 2.0. Sul retro è presente un cavalletto integrato con inclinazione fino a 145 gradi che permette di sorreggere il dispositivo su un piano di lavoro mentre il pennino in dotazione, con 4.096 livelli di pressione, permette di prendere facilmente appunti sullo schermo.

Dal punto di vista della connettività, incorpora innanzitutto un modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz, mentre le porte in dotazione sono: una presa USB-C, una porta DC per l’alimentazione, micro HDMI, due USB di tipo 3.0 e un ingresso jack audio da 3,5 millimetri.

Con scocca interamente in metallo, è dotato di tastiera retroilluminata sganciabile e complessivamente pesa appena 780 grammi, per un ingombro totale di circa 29 x 21 x 0,85 centimetri. Se siete interessati all’acquisto di Chuwi UBook Pro, come dicevamo al momento lo potete comprare in offerta su Gearbest con uno sconto del 31%: lo pagate soltanto 399 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.