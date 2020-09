Ciabatta smart, compatibile Alexa: 4 shucko e 4 USB, solo oggi a 26,72 €

Se la casa straborda di smartphone, tablet, batterie d’emergenza, cuffie, altoparlanti Bluetooth, lettori MP3 e non sapete dove ricaricarli senza infarcire le prese con decine di alimentatori, ecco una buona notizia: su Amazon potete comprare, ancora per poche ore, una ciabatta elettrica davvero speciale in sconto a soli 26,72 euro.

E’ di Meross e non si discosta esteticamente da altre ciabatte elettriche che si possono acquistare nei negozi di elettronica. Ha un interruttore che permette di spegnerla senza dover necessariamente staccare le spine (Shucko) dalle prese, togliendo così la corrente a tutti i dispositivi collegati in un sol colpo. Offre anche quattro prese USB con cui potete ricaricare qualunque dispositivo.

Ma la vera novità è nel fatto che si tratta di una presa multipla; potete accendere o spegnere ogni uscita AC e le 4 porte usb da qualsiasi posto perché è compatibile con Amazon Alexa, Google home e IFTTT. In pratica potete “ordinare” attraverso una speciale app di svolgere le funzioni di attivazione e disattivazione. C’è anche una funzione di timer di spegnimento automatico per ogni presa

Questa ciabatta elettrica normalmente costa 36,99 euro ma oggi è in offerta e la potete comprare a solo 26,72 €. Offerta soggetta a disponibilità e a tempo; terminerà alla mezzanotte

