5 buoni motivi per comprare la plafoniera LED ad accensione automatica Xiaomi Yeelight

Se state ristrutturando casa sappiate che bastano 16 euro per comprare un’ottima plafoniera da montare al soffitto. A questo prezzo trovate infatti Xiaomi Yeelight, con un design minimale ed elegante che bilancia potenza e consumi.

Vi starete già chiedendo: perché questa piuttosto che un’altra? Se il bassissimo prezzo di vendita non è già abbastanza, allora adesso vi elenchiamo altri quattro buoni motivi per comprarla.

Design anti-zanzara

Lo sanno tutti: la luce attira gli insetti. Per questo motivo, soprattutto in estate, se non siete soliti usare zanzariere, in poche ore il soffitto si popolerà di questi minuscoli animaletti. E se moschetti e moscerini possono anche non dare fastidio, con le zanzare è tutt’altra storia.

Grazie al design di Xiaomi Yeelight questo fastidiosissimo insetto infatti non potrà nascondersi al suo interno per poi venire a pungervi di notte o, peggio, nidificare la propria prole che poi crescerà grazie al vostro sangue.

Rapporto consumi potenza

Funziona con la 220V e consuma solo 10W, parallelamente ad un’illuminazione di 670 lumen. In pratica bolletta ristretta e ottima illuminazione, sufficiente per dare luce ad ogni stanza della casa: dalla cucina al bagno, dal balcone al corridoio.

Accensione automatica

La particolarità di questo modello risiede nella presenza di un sensore di movimento che riconosce automaticamente la presenza delle persone e di conseguenza si accende autonomamente, spegnendosi poi da solo dopo 60 secondi di inattività.

Perciò oltre ad evitarvi la fatica di dover pigiare un pulsante per accenderla e spegnerla, risultando perciò pratica soprattutto se avete entrambe le mani impegnate, non correrete il rischio di dimenticarla accesa facendo lievitare la bolletta.

Immaginate di usarla in quei luoghi di passaggio come il corridoio oppure nella zona lavanderia, dove le mani potranno restare impegnate a sostenere il cesto dei panni sporchi fino al raggiungimento della lavatrice.

Anti-abbaglio

Quante volte vi sarà capitato di alzare gli occhi al soffitto e restare abbagliati dalla luce del lampadario? Con questa plafoniera il problema non sussiste perché la sua illuminazione, di tipo LED, è accompagnata da una superficie opaca anti-abbaglio che evita proprio questo fastidioso problema.

Come comprarla

Se vi abbiamo convinto, allora adesso procedete pure all’acquisto: come vi dicevamo la trovate in offerta a 15,99 euro su Ebay, con spedizione gratuita. La vendita è gestita da boyoth, che gode di oltre 33mila vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 99,1%.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.