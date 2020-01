Cinque motivi per comprare la chiavetta USB 3.0 Xiaomi U Disk da 64 GB

Se volete comprare una chiavetta USB per mettervi in tasca tutti i vostri documenti più importanti, comprate Xiaomi U Disk.

Ci sono cinque buone ragioni per ripiegare su questa soluzione piuttosto che un’altra, a partire dalla velocità. E’ infatti una chiavetta con spina USB 3.0, che supporta quindi le più recenti velocità in fatto di archiviazione e spostamento dei file.

In secondo luogo i materiali che la compongono: la scocca esterna è costruita in un unico pezzo in zinco che la rende altamente resistente alle temperature, allo schiacciamento e in generale a tutti quei piccoli danneggiamenti che ne conseguono attraverso il normale utilizzo di un dispositivo di questo tipo.

Poi le dimensioni: è davvero piccolissima se si pensa che, laccio compreso, misura all’incirca 5,5 x 1,2 x 0,45 centimetri, il che la rende tra le più facilmente trasportabili che potete trovare in commercio.

E a proposito del laccio, come non citare l’eleganza di Xiaomi U Disk rispetto ad altre chiavette USB. Oltre alla scocca in metallo, costruita in un unico blocco dalle linee marcate ma dal design minimale, la chiavetta è accompagnata un laccio in simil-pelle di colore blu che consente di trasportarla con facilità, magari agganciata ad un comune mazzo di chiavi, con una soluzione di fatto molto bella da vedere.

Infine il prezzo, che da solo basta per giustificare l’acquisto di Xiaomi U Disk piuttosto che un’altra chiavetta USB. Specialmente in rapporto alla capacità, vale la pena mettersela in tasca: in versione da 64 GB è al momento proposta per soli 13,15 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.

Se siete interessati, la trovate su Ebay nel negozio di easybuyou, che ha all’attivo oltre 10.700 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 97,8%.