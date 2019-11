Cinque motivi per farsi massaggiare il collo da Xiaomi Jeeback G2

Passate un terzo della vostra giornata davanti al computer a lavorare e diverse ore con la testa china sullo smartphone nei momenti di svago? Se la risposta a questa domanda è affermativa allora con molta probabilità avete bisogno di Xiaomi Jeeback G2.

Si tratta di un collare fatto apposta per risolvere i problemi di tensione muscolare cronica dati proprio dalla scomoda posizione della testa e del collo, che spesso sono la causa di una cattiva circolazione sanguigna e una deformazione a lungo termine della colonna cervicale, oltre che di vertigini e mal di testa.

Se rientrate in questa tipologia di utenza, allora ecco cinque buoni motivi per comprare Xiaomi Jeeback G2 e risolvere tutti i vostri problemi.

E’ portatile

Innanzitutto è molto compatto e leggero (non arriva a 200 grammi) ed è completamente privo di fili. Quindi ve lo portate in borsa e lo indossate in treno, sull’autobus, in ufficio o dove vi fa più comodo perché non c’è bisogno di una presa elettrica per farlo funzionare.

Per di più ha la ricarica rapida via USB-C: con una carica completa potete usarlo mezz’ora al giorno per un’intera settimana. E se gli elettrodi non si trovano a contatto con la pelle, dopo un minuto di inattività si spegne da solo per risparmiare energia.

Smart

In confezione c’è il telecomando per utilizzarlo ma se lo volete lasciare a casa allora potete utilizzare la connessione con lo smartphone tramite l’app Xiaomi Home per controllare la maggior parte delle sue funzioni.

Forma antiscivolo

Proprio perché non ci sono fili è facile che possa scivolare. L’azienda ha risolto questo possibile inconveniente costruendo l’estremità frontale a forma di L per evitare appunto eventuali cadute e al contempo garantire un ottimo adattamento alla forma del collo.

Scegliete pure il massaggio che volete

Tramite l’app oppure dal telecomando è possibile personalizzare il funzionamento di Xiaomi Jeeback G2 scegliendo una delle diverse modalità disponibili: dal massaggio lento e profondo a quello a impulsi TENS che simula le tecniche dell’agopuntura, cen’è davvero per tutti i gusti.

Prezzo

Quanto vi costa un massaggio di mezz’ora al centro estetico della vostra città? Fatevi i vostri conti e vi renderete subito conto che con Xiaomi Jeeback G2 potete avere i medesimi benefici con un risparmio davvero notevole: questo collarino infatti costa solo 45,99 euro (è venduto su Ebay da rowaction, che gode di oltre 360mila vendite andate a buon fine con il 97,2% di gradimento.