5 ragioni per acquistare l’evoluto aspirapolvere robot Xiaomi Roborock S5 Max

Se vi serve un aspirapolvere robot per automatizzare la pulizia del pavimento di casa o dell’ufficio, ecco cinque buoni motivi per scegliere Xiaomi Roborock S5 Max, ultimo modello dell’omonima serie di aspirapolvere automatici dotato di alcune nuove tecnologie per chi desidera il non plus ultra di questa categoria.

Innanzitutto, caratteristica peculiare di questo Roborock S5 Max è l’evoluta gestione della fase di lavaggio, trattandosi di un aspirapolvere in grado di aspirare ma anche di lavare il pavimento. E’ dotato di un ampio serbatoio d’acqua da 290 ml (accoppiato a quello dedicato alla polvere da 460 ml) che garantisce il lavaggio fino a 200 mq.

Inoltre, oltre al livello di aspirazione, l’utente può selezionare tre diversi livelli di pressione costante dell’acqua durante il lavaggio, per meglio adattare la pulizia alle diverse superfici che possono incontrarsi in casa. In aggiunta, è possibile anche selezionare dall’applicazione tutte le zone in cui non vogliamo che il lavaggio venga eseguito, indicando al dispositivo di limitarsi all’aspirazione.

Quest’opzione, unita alla precisione ed efficacia data dal sistema di mappatura SLAM del Roborock S5 Max e alla minuziosa gestione attraverso l’applicazione apposta, rendo questo aspirapolvere uno dei più versatili in assoluto, perfetto per chi ha una casa com molti ambienti differenziati fra loro.

La batteria garantisce fino a 120 minuti di lavoro costante, ottimizzato grazie all’algoritmo di pianificazione che perfeziona il percorso man mano che “conosce” l’ambiente in cui opera. Grazie ai suoi 2000 pa aspira al meglio e può essere controllato anche attraverso i comandi vocali (supporta Alexa e Google Home).

Ultimo dei cinque motivi è la funzione di ricarica automatica con ritorno automatico alla base quando l’energia scarseggia, per poi riprendere il lavoro una volta ricaricato.

