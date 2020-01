Cleanfly, l’aspirapolvere senza fili per gli interni dell’auto

Se state cercando un aspirapolvere portatile per ripulire gli interni dell’auto, date un’occhiata a Cleanfly, attualmente in promozione a poco più di 50 euro.

Esteticamente ricorda molto da vicino gli aspirabriciole casalinghi, ma è molto più compatto ed è accompagnato da un lungo beccuccio che gli consente di raggiungere anche le aree più strette sul cruscotto o in generale tutte quelle fessure normalmente irraggiungibili da qualsiasi altro aspirapolvere.

Come dicevamo è infatti molto piccolo: misura all’incirca 30 centimetri di lunghezza e 7 centimetri di diametro, dimensioni che gli consentono di calzare a pennello con il portaoggetti degli sportelli o con il porta bottiglia solitamente presente all’interno dell’abitacolo. Inoltre ha un serbatoio di 10 ml per raccogliere quindi il pulviscolo, qualche briciola, peli di animale e in generale tutto quello sporco che solitamente si annida tra gli interni dell’automobile.

Una delle sue capacità di punta è l’autonomia, specialmente in rapporto alla potenza. Incorpora infatti due batterie da 2.000 mAh con capacità di ricarica a 2A che gli consente di ripristinare tutta l’energia con appena un’ora e mezza di ricarica. Quando completamente cariche, le batterie gli consentono di funzionare alla massima potenza per 13 minuti consecutivi.

Cleanfly ha una potenza di aspirazione pari a 5.000 pa, un consumo di 80W, e il motore da 32.000 rpm promette una pulizia completa già alla prima passata. Per agevolare la pulizia, il lungo beccuccio frontale può essere accompagnato da una spazzola removibile che consente di rimuovere lo sporco più ostinato dalla tappezzeria durante il passaggio.

Altra particolarità di questo modello risiede nel posizionamento della bocchetta di areazione che, come spiega l’azienda, è posto sul retro in modo tale da non disturbare l’utente durante l’utilizzo (molti dispositivi concorrenti sparano l’aria direttamente sul volto).

Il funzionamento di questo aspirapolvere è gestito da un solo pulsante, attraverso il quale è possibile accendere oppure spegnere il sistema di areazione. E per finire è presente una luce LED che illumina l’area da ripulire durante l’uso, in modo tale da avere una panoramica completa anche nella pulizia dei pertugi più angusti.

Se siete interessati all’acquisto di Cleanfly vi segnaliamo che al momento lo potete comprare in sconto su Gearbest per 51,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.